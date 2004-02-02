در ايران، نويسنده سينمايي نداريم

امير اسماعيلي منتقد و نويسنده سينمايي ايران در گفتگو با خبرنگار هنري" مهر" در رابطه با فيلم شهر زيبا گفت: يك مشكل هميشگي و بزرگ سينماي ايران، استفاده كليشه اي از بازيگران است. يعني يك بازيگر پس از اجراي يك نقش خوب، هميشه براي تكرار همان نقش استفاده مي شود.

وي ادامه داد: از سوي ديگر يكي از دلتنگي هاي بزرگ من در جشنواره هاي فجر سياه نمايي فيلم هاي حاضر است، در شرايطي كه در ايران زندگي جريان دارد و لفظ كلمات به دنبال روشنمايي و شور زندگي هستيم در فيلم ها همواره سياه نمايي مي كنيم.

اين منتقد سينمايي در بررسي علت اين امر گفت: متاسفانه فيلمسازان ما اهل مطالعه و خواندن نيستند و اولين چيزي كه به ذهنشان خطور مي كند، يعني دم دستي ترين ايده ممكن را تصوير مي كنند در حالي كه تاريخ و فرهنگ ايران آكنده از قصه هاي تصويرهاي جذاب است.

وي در پايان گفت: حركت كلي سينماي ايران به سمت كارگران مولف باعث شده است تا با توجه به مطالعه اندك كارگردانها، فيلم هايي بدون مخاطب ساخته شود كه سرآخر پس از جشنواره راهي بايگاني ها خواهند شد.