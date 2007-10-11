اجرای مصوبات هیئت دولت استان کرمان را متحول خواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد رئوفی نژاد عصر روز گذشته در شورای اداری استان با تاکید بر پیگیری مصوبات هیئت دولت و اهمیت اجرای این مصوبات اظهار داشت: اجرای 140 مصوبه و 263 بند مصوبات هیئت دولت می توانند تاثیر شگرفی در پیشرفت استان کرمان داشته باشد.
وی با اشاره به تشکیل جلسات مدیران استانی هیئت دولت در تهران افزود: در این جلسات کلیه اعضاء کرمانی هیئت دولت و نمایندگان شهر کرمان شرکت می کنند و نحوه اجرا و پیگیری مصوبات و مشکلات استان کرمان به خصوص در جنوب استان بررسی می شود.
رئوفی نژاد خاطرنشان کرد: بیش از 40 درصد مصوبات در شرف اجرا و بقیه در حال پیگیری یا مطالعه هستند.
وی همچنین از تشکیل ستاد راهبردی استان کرمان خبر داد و یادآور شد: این ستاد به صورت ویژه در حال پیگیری مسائل جنوب استان کرمان به خصوص در شش فرمانداری این مناطق جهت رفع محرومیت مردم است.
استاندار کرمان ادامه داد: عملیات اجرایی پروژه های شهرک دانشگاهی، فرهنگسرای بزرگ کرمان، فرهنگسرای قرآنی، حوزه علمیه، ۱۵ هزار واحد مسکونی جایگزین کپر و کارخانه های فولاد بافت و سیرجان به زودی آغاز می شود.
رئوفی نژاد بیان داشت: اطلاع رسانی با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور یکی از ارکان دولت نهم است و از این پس دستگاه ها در زمینه اطلاع رسانی مورد ارزیابی قرار می گیرند و دستگاه های برتر مورد تشویق قرار خواهند گرفت.
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