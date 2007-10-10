۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۵۵

بروجردی در گفتگو با مهر:

اجرای توافق ایران و آژانس موضوع هسته‌ای را از شورای‌امنیت خارج می‌کند

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: به نظر می رسد که توافق نهایی ایران و آژانس شرایطی را ایجاد کند که موضوع هسته ای ایران از شورای امنیت خارج شده و در جایگاه طبیعی خود یعنی آژانس پیگیری شود .

دکتر علاءالدین بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ همزمان با حضور معاون مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران ضمن  تشریح روند پیگیری پرونده هسته ای کشورمان گفت : واقعیت این است که ما گام جدیدی را در عرصه فعالیت های هسته ای با باز کردن صفحه جدیدی در همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی ، برداشته ایم .

وی اظهار داشت : به دنبال مذاکرات چندین دوره ای دکتر لاریجانی با سولانا از یک طرف و با البرادعی از طرف دیگر این توافق حاصل شد که ایران مجموع ابهامات آژانس را در یک جدول زمانبندی شده مرتفع کند که اولین گام در راستای تحقق این توافق بسته شدن موضوع پلوتونیوم در پرونده هسته ای ایران بود .

بروجردی تصریح کرد : همچنین حل دیگر مسائل و ابهامات پرونده هسته ای ایران شرایطی را ایجاد کرد که با شرایط مورد نظر آمریکا برای صدور قطعنامه سوم کاملا متفاوت بود .

وی با اشاره به اینکه در اجلاس اخیر 1+5 آمریکا نتوانست آن هم داستانی سابق را ایجاد کند اذعان داشت : کشورهای چین ، روسیه و آلمان تاکید داشتند که باید کار ایران با آژانس پیش برود و اگر طرفین توانستند به توافق نهایی برسند طبیعتا نیاز به برداشت گام دیگری در جهت صدور قطعنامه و تحریم نخواهد بود .

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دو ماه جدول توافق شده ایران با آژانس گفت : نظر ایران هم این است که در این مدت زمان توافق شده طرفین بتوانند به یک نتیجه مشخص دست پیدا کنند .

