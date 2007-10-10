تا نیمه آبانماه مخازن ذخیره سازی سوخت نیروگاهها پر می شود

به گزارش خبرنگار مهر پرویز فتاح شب گذشته در جمع خبرنگاران در خصوص سرمایه گذاری خارجی در حوزه های آب و برق کشور گفت: سرمایه گذار از طریق بخش غیر دولتی وارد پروژه ها می شود که البته این خواست وزارت نیرو نیز هست و این اطمینان وجود دارد که بسیاری از پروژه های سنگین سدسازی و نیروگاهها جز با سرمایه عظیم سرمایه گذاران خارجی به نتیجه نمی رسد.

به گفته وی وزارت نیرو در سال جاری در بحث ساخت نیروگاهها مستقیما سرمایه گذاری جدیدی صورت نمی دهد و تنها متعهد است که نیروگاههای قبل را به اتمام رساند.

فتاح وضعیت ذخیره سازی سوخت مایع در نیمه دوم سال را مطلوب عنوان کرد و گفت: در نیمه اول سال وزارت نیرو از گاز به عنوان سوخت نیروگاهی استفاده می کند؛ چراکه مصرف خانگی در خصوص این فرآورده در نیمه اول سال به شدت کاهش می یابد اما در نیمه دوم سال با سرد شدن هوا سوخت منازل به شدت ارتقا یافته و سوخت نیروگاهها را تحت تاثیر قرار می دهد.

وی اظهار داشت: برای 30 هزار مگاوات ساعت تولید برق در طول تابستان و در همین اندازه در نیمه دوم سال حدود 120 میلیون مترمکعب معادل گازی، سوخت لازم است. این درحالی استکه به ازای هر مترمکعب گاز، 4 کیلووات ساعت برق تولید می شود؛ ضمن اینکه میزان تولید انرژی از یک لیتر گازوئیل با یک لیتر مازوت و یک لیتر گاز یکسان است.

به گفته فتاح در تابستان میزان مصرف گاز نیروگاهها بین 120 تا 140 میلیون مترمکعب متغیر بود. اما با بالارفتن مصرف خانگی در زمستان، نیاز به مصرف سوخت مایع در نیروگاهها وجود دارد که بر این اساس، در پایان شهریور جلساتی با وزیر نفت صورت گرفت که به طور منظم نیز هر هفته یک بار برقرار است.

وی افزود: در حال حاضر 80 درصد از مخازن مازوت و گازوئیل نیروگاههای وزارت نیرو پر شده که وضعیت نسبت به سال گذشته بسیار مطلوب تر است و امید می رود تا نیمه آبان مخازن کاملا پر شود. البته این به رفتار مردم در دوره سرما نیز بستگی دارد.

وی در خصوص پیاده سازی اصل 44 قانون اساسی در وزارت نیرو گفت: طبق اذعان سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو یکی از پیشگامان عرصه خصوصی سازی در دولت اما ما از این روند راضی نیستیم.

فتاح ادامه داد: مپنا یکی از بزرگترین شرکت های تابعه وزارت نیرو بود که چندی پیش سهام آن در بورس عرضه شد این درحالی است که وزارت نیرو تعداد زیادی از شرکت های خود را نیز به سازمان خصوصی سازی جهت واگذاری معرفی کرده و منتظر تصمیم گیری این سازمان برای عرضه سهام است.

به گفته وزیر نیرو، 11شرکت آبیاری و زهکشی در کشور آماده واگذاری است و تمام مراحل آن طی شده، دولت تصویب کرده و در اولین فرصت تعیین شده از سوی سازمان خصوصی سازی واگذار خواهد شد.

وی افزود: کار واگذاری 27 شرکت زیرمجموعه ساتکاپ انجام و برای آنها مصوبه دولت اخذ شده است به نحوی که ظرف سه ماه آتی مراحل واگذاری شکل می گیرد و به جز چند شرکت مشاوره ای نظیر مهاب قدس یا مشانیر که هزینه ای برای وزارت نیرو ندارند، اکثر شرکت های وزارت نیرو واگذار می شود.

فتاح تصریح کرد: شرکت های توزیع برق نیمه دولتی است و بخشی از سهام آن مربوط به شهرداری ها و سازمانهایی غیر از وزارت نیرو است. اساسنامه این شرکت های توزیع نیز در دولت به تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده و ابلاغ شده است.

به گفته وی به این ترتیب تمام شرکت های توزیع استانی می شوند. در این راستا 15 شرکت مستقل از برق منطقه ای نیز تاکنون تشکیل شده و 15 شرکت نیز تا آخر آبانماه مستقل و آماده عرضه می شود.

فتاح ابراز امیدواری کرد: زمینه واگذاری تمامی شرکت های توزیع ظرف 6 ماه آتی توسط وزارت نیرو فراهم شود.

وزیر نیرو در خصوص شرکت های آب و فاضلاب شهری گفت: سازوکار واگذاری این شرکت ها فراهم شده یا در دولت مطرح است اما به دلیل حساسیت دولت و اینکه دولت خدمات آنها را نرخ گذاری می کند، در روند واگذاری حساسیت ویژه ای لحاظ شده است.

فتاح گفت: در راستای سیاست خصوصی سازی دولت، وزارت نیرو ساخت هیچ نیروگاهی را شروع نکرده و نمی کند و 10 نیروگاه را نیز در آستانه واگذاری دارد که مراحل آن طی شده و امید می رود که سازمان خصوصی سازی کار واگذاری آنها را شروع کند.

به گفته وی سنجیده عمل کردن سازمان خصوصی سازی در واگذاری ها قابل تقدیر است؛ چراکه ممکن است شوک به بورس وارد شود. این درحالی است که خرید نیروگاه توسط بخش خصوصی نیازمند تامین منابع مالی در حدود چند هزار میلیارد تومان است.

فتاح نیروگاههای بیستون، سهند، سنندج، شیروان، خلیج فارس، بینالود و منجیل را از جمله نیروگاههای آماده واگذاری ذکر کرد و گفت: البته 20 هزار مگاوات نیروگاه دیگر نیز وجود دارد که در حال بررسی آن برای واگذاری هستیم؛ این درحالی است که باید به ترتیب ساز و کار لازم را برای واگذاری فراهم کرد.

وی در خصوص صرف درآمدهای حاصل از واگذاری این شرکت ها و نیروگاهها در وزارت نیرو گفت: دولت سازوکار صرف درآمدهای ناشی از خصوصی سازی را مشخص کرده و تنها بخشی از این منابع مالی به دست وزارت نیرو می رسد. همانطور که درآمد حاصل از فروش مپنا تماما صرف سرمایه گذاری در نیروگاههای علی آباد و خرم آباد شد.

فتاح افزود: منابع مالی که پس از واگذاری ها به وزارت نیرو تخصیص می یابد، صرف سرمایه گذاری در تولید نیروگاهی توسط بخش خصوصی و کاهش تلفات شبکه می شود، البته برخی از شرکت ها نیز که بدهی داشتند باید بدهی شان پرداخت شده که در این راستا ممکن است از این منابع برای این کار استفاده شود.

وزیر نیرو در خصوص احداث مخازن ذخیره سازی سوخت نیروگاهها توسط وزارت نیرو گفت: امسال 300میلیون لیتر به ظرفیت مخازن ذخیره سازی سوخت در وزارت نیرو اضافه شده که امید می رود سال آتی این رقم به یک میلیارد لیتر رسد.

به گفته وی در زمان آغاز به کار دولت نهم احداث مخازن نگهداری سوخت نیروگاهها ممنوع بود؛ ولی پس از ابلاغ آزاد شدن احداث مخازن در نیمه دوم سال 84، احداث مخازن شروع شد.

فتاح در خصوص کمبود سیمان پروژه های وزارت نیرو اظهار داشت: وضعیت سیمان در حال حاضر بهتر از گذشته است و امروز نسبت به 6ماهه سال گذشته به دلیل ساز و کارهای مطلوب وزارت بازرگانی در جلوگیری از صادرات بی رویه این محصول و منطق کردن توزیع و نیز به مدار آمدن برخی از کارخانه ها وضعیت بهتر شده است.

وی افزود: به گفته مسئولان وزارت بازرگانی هر کامیونی که سیمان را در کشور جابجا کند وضعیت مکانی اش برای وزارت بازرگانی روشن است که این خود جلوی خروج بی رویه سیمان از برخی مرزها را می گیرد.

فتاح با بیان اینکه تغییری در روند پرونده صادرات آب ایران به کویت حاصل نشده گفت: صادرات آب ایران به کویت هنوز قطعی نشده و اگرچه پالس های مثبتی از سوی طرف کویتی برای دریافت آب از ایران دریافت شده اما به مرحله عملی نرسیده است.

