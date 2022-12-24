جوانان با ورزش جذب و هدایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه پیش از ظهر شنبه در دیدار با مدیر کل و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان کرمانشاه، اظهار کرد: باید با برنامه ریزی مناسب جوانان را از طریق ورزش جذب کرد.

وی افزود: کرمانشاهیان اوصاف پهلوانی و جوانمردی را ارج می نهند، لذا باید نسل جوان را جذب ورزش کنیم، زیرا یکی از راه‌های اساسی برای جذب و هدایت جوانان همین ورزش است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: در ورزش اوصاف ارزشمند انسانی متجلی می‌شود، لذا باید برای جوانان برنامه‌های متنوع داشته باشیم و آنها را با برنامه‌های هدفمند تربیت کنیم و ورزش یکی از بهترین روش‌ها است.

وی ادامه داد: نسل جوان سرمایه ارزشمند و بی بدیل هر کشوری است و باید برای این سرمایه‌ها برنامه‌های هدفمند و علمی داشته باشیم.

آیت الله علما با توجه با تأکید و اهتمام اسلام به ورزش، تأکید کرد: رسول خدا (ص) روی جوانان حساب باز کرده بود و همواره در برنامه‌های خود آنها را دخیل می‌داد، لذا باید با صداقت و سلامت و درستی کارهایمان را پیش ببریم و مدیریت کنیم.

وی خاطر نشان کرد: باید ورزش را همگانی کنیم زیرا ورزش همگانی باعث انبساط جامعه می‌شود، امام راحل به اقتضای سن و سال خود همواره به ورزش اهمیت می‌داد و ورزشکاران را دوست می‌داشت.