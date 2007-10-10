آزمون پذیرش دوره‌ های تکمیلی تخصصی پزشکی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اعلام کرد : پذیرش دستیار در دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ) به صورت غیر متمرکز از سوی دانشگاه های علوم پزشکی دارای این دوره انجام می گیرد. این دوره به مدت یکسال و نیم است و در 9 دانشگاه کشور برگزار می شود.

ظرفیت پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی 85 نفر اعلام شده که نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

دوره آموزش در دوره های تکمیلی تخصصی از نیمه بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد و پذیرش نهایی پذیرفته شدگان آزمون فلوشیپ از طریق معدل گیری آزمون کتبی با 100 سئوال و آزمون شفاهی که به صورت آسکی برگزار می شود، انجام می گیرد.

با توجه به برگزاری آزمون در یک روز و به صورت نیمه متمرکز در دانشگاههای برگزار کننده، هر داوطلب تنها امکان ثبت نام در یک رشته و یک دانشگاه را داشته است و در صورت ثبت نام در بیش از یک رشته یا دانشگاه، نام متقاضی بطور کلی حذف خواهد شد.

کارت ورود به جلسه آزمون برای افراد واجد شرایط امروز در دانشگاه های برگزار کننده آزمون توزیع می شود.