  1. فرهنگ و ادب
  2. سایر
۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

با مساعدت وزارت ارشاد

فریدنی به زودی مرخص می‌شود

فریدنی به زودی مرخص می‌شود

همسر نیکول فریدنی از بهبودی حال این عکاس پیشکسوت و همکاری وزارت ارشاد در پرداخت هزینه درمان وی خبر داد.

منیر سلطانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "با رسیدگی‌های بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لاله و همکاری‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیکول فریدنی به بخش عمومی منتقل شد. حال ایشان خوب است و به زودی به خانه بازمی گردد."

وی در ادامه افزود: "قبل از هر چیز جا دارد از دکتر حبیب الله صادقی رئیس موزه هنرهای معاصر تهران به خاطر لطف و حمایت ایشان بابت پرداخت هزینه های بستری شدن نیکول در بیمارستان آپادانا و فراهم آوردن مقدمات انتقال وی به بیمارستان لاله و نیز به خاطر ملاقات حضوری ایشان از نیکول قدردانی کنم."

سلطانی گفت: "به خاطر اینکه نیکول تحت نظر دکتر خودش باشد او را به بیمارستان آپادانا بردیم و خوشبختانه با موافقت دکتر صادقی و انتقال نیکول به بیمارستان لاله همه چیز به خیر گذشت. در حدی که حال نیکول بسیار بهتر شده است. باز هم از مرکز هنرهای تجسمی ارشاد کمال تشکر را دارم."

نیکول فریدنی عکاس پیشکسوت طبیعت به دلیل بیماری ذات الریه  از 21 شهریور در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آپادانا بستری و هفته گذشته به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان لاله منتقل شد.

کد مطلب 566401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها