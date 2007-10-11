میان گیاهان شبکه تبادل اطلاعات وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر ، تحقیقات جدید دانشمندان نشان داده است میان گیاهان شبکه داخلی منحصر به فردی وجود دارد که به آنها این امکان را می دهد تا به یکدیگر درخصوص نزدیک شدن دشمنان بالقوه و مهاجمان خطرناک هشدار دهند.

یافته های دانشمندان دانشگاه Radboud در هلند نشان می دهد بسیاری از گیاهان نظیر توت فرنگی و شبدر به طور طبیعی شبکه های ارتباطاتی را برای تبادلات اطلاعاتی با یکدیگر از طریق کانالهایی موسوم به ریشه های رو زمینی یا زیرزمینی افقی متصل به هم تشکیل می دهند.

ژوزف استوفر، از محققان این دانشگاه و محقق اصلی این پروژه گفت: شبکه هایی نظیر گیاهان به طور طبیعی ریشه های عمودی تولید نمی کنند اما ریشه های آنها در زمین پهن شده و از این رو قابلیتی نظیر زیرساختارهای شبکه های پیدا می کنند.

نتایج این یافته علمی در شماره اخیر نشریه علمی - تحقیقاتی Oecologia ( علم شناخت عادات زندگی ) منتشر شده است.