روند فزاینده مصرف گاز در آذربایجان غربی/ضرورت مدیریت مصرف

علیرضا شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه الگوی مصرف انرژی در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی است، اظهار کرد: تداوم شیب افزایش مصرف گاز طبیعی با این الگوی فعلی می‌تواند شرایط را بحرانی کند.

وی با بیان اینکه مقایسه مصرف گاز در آذربایجان‌غربی طی روز دوم دی چهار سال اخیر این روند افزایشی را به خوبی نمایان می‌کند، خاطرنشان کرد: در دوم دی سال ۹۸، میزان مصرف گاز در استان بیش از ۱۹ میلیون و ۵۴۱ هزار متر مکعب بود حال آن که این میزان در مدت مشابه سال ۹۹ به میزان ۲۱ میلیون و ۴۳۶ هزار مترمکعب رسید.

شیخی افزود: در دوم دی سال ۱۴۰۰ میزان مصرف گاز با تداوم روند صعودی، به بیش از ۲۴ میلیون مترمکعب و در سال ۱۴۰۱ هم رکورد بیش از ۲۵ میلیون و ۸۱۱ هزار مترمکعب را ثبت کرد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با اعلام اینکه چاره‌ای جز صرفه جویی و استفاده صحیح از گاز طبیعی وجود ندارد، اظهار کرد: در شرایط فعلی تولید گاز طبیعی در بالاترین حد خود است و امکان تولید بیش از این نیز نیست بنابراین مردم باید الگوی صحیح مصرف را رعایت کنند.