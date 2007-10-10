گوگل و آی بی ام موانع علوم رایانه ای را برطرف می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، "آی بی ام" و گوگل سخت افزارها، نرم افزارها و سرویس هایی را برای گسترش افق جدید تحقیق ارائه می کنند که بتوانند موانع موجود بر سر راه جامعه دانشگاهی در توسعه بررسی های مدل های نوظهور محاسباتی و ساخت رایانه های جدید را برطرف کنند.

هدف از این اقدام افزایش آگاهی "محاسبه موازی زیاد" از طرف دانشجویان علوم رایانه به منظور مواجهه با مشکلات انفورماتیکی در مقیاس زیاد است.

در حقیقت این دو شرکت قصد دارند روش هایی را ارائه کنند که به دانشجویان و دانشمندان در توسعه آسانتر شبکه و ساخت رایانه های پرقدرت نسل آینده کمک کند.

دانشگاه واشنگتن، دانشگاه کرنگی ملون، موسسه تکنولوژی ماساچوست (ام آی تی)، دانشگاه استانفورد، دانشگاه برکلی و دانشگاه کلمبیا، اولین دانشگاه هایی هستند که در هدایت این پروژه شرکت کرده اند.

اریک اشمیت مدیر اجرایی گوگل در این خصوص اظهار داشت:" گوگل از شراکت با آی بی ام برای ارائه راه حل هایی به دانشجویان و محققان در چالش های موجود در توسعه علوم رایانه ای و فراینده های محاسباتی، بسیار خرسند است. واضح است که دانشجویان و محققان از ابزارهای دقیقی برای توسعه سیستم های محاسباتی و رایانه ای موجود برخوردار هستند و بدیهی است که در توسعه فناوری های نوآورانه با مشکلاتی نوظهوری مواجه می شوند."

براساس گزارش "کامپوتر وورد"، تغییرات بنیادی در معماری رایانه ها و افزایش توانایی شبکه به توسعه دهندگان نرم افزار نیاز دارد که بتوانند شیوه های جدیدی را برای حل مشکلات علوم رایانه ای پیدا کنند.

برای نرم افزارهای روی شبکه مثل موتورهای جستجو، شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک اغلب به دسته بندی محاسبات رایانه ای در کسری از اعشار نیاز است که بطور همزمان روی سرورهای مختلف گذاشته شوند.

تکنیک های "برنامه ریزی موازی" برای بررسی های علمی پیچیده مثل تجزیه ژنتیکی و مدل های آب و هوایی نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

در این خصوص ساموئل جی. پالمیزانو، مدیر اجرایی آی بی ام اظهارداشت:" این پروژه همراه با قدرت سنتی آی بی ام در عرصه تحقیقات علمی و تجاری و قابلیت های گوگل در محیط رایانه ای وب و گروه های مقیاس پذیر اجرا می شود. هدف ما آماده سازی برنامه نویسان فردا برای ساخت نرم افزارهایی در حمایت از رشد شبکه جهانی و میلیاردها داد و ستد بازرگانی روزانه است."

این دو شرکت بزرگ انفورماتیکی نگاه خود را به آینده " ابر محاسبه" (cloud computing) معطوف کرده اند. "ابر محاسبه" موجب قدرت بررسی های محاسباتی در سرویس های نسل جدید "وب 2.0" می شود و هدف این پروژه بررسی و گسترش این قدرت است. با استفاده از پردازشگرهای "ابر" که بصورت شبیه سازی به رایانه ها امکان محاسبه تعداد زیادی عملیات را می دهد، دانشگاه ها می توانند اطلاعات خود را با قدرت بالا و سرعت زیاد محاسبه کنند.

گوگل و آی بی ام، قدرت گروهی از حدود صد سیستم متشکل از فناوری های گوگل و BladeCenterو سرور سیستم ایکس آی بی ام را تا رسیدن به هزار و 600 پردازشگر افزایش می دهند. دانشجویان می توانند از راه اینترنت وارد این گروه ها شوند.