29 هزار نفر در کلاس های هلال احمر استان مرکزی آموزش دیدند

حسین بدخشان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این افراد در دروه های پایه، عمومی، تکمیلی، تخصصی و مربیگری آموزش دیدند.

وی با اشاه به این که در شش ماه اول امسال 19 هزار نفر از ادارات به صورت رایگان آموزش داده شد، خاطرنشان کرد: در هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی نیز عضوگیری و آموزش های لازم در زمینه امداد و نجات، کمک های اولیه سیلاب، کوهستان، آوار و جاده به افراد داده خواد شد.

بدخشان عنوان کرد: بیش از 30 هزار نفر در سطح استان در قالب جوان امدادگر و داوطلب در دوره های مختلف آموزش دیده اند.

وی با اشاره به فعالیت های امدادی یادآور شد: سازماندهی جوانان، بحث درمانی، داروخانه و فیزیوتراپی از دیگر برنامه های این بخش است.

وی اظهار داشت:: کمتر از 30 داروخانه هلال احمر در کشور وجود دارد و جمعیت هلال احمر هر استان دارای داروخانه است.