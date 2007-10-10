دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی راهی کردستان می شود

حسن غیاثیان مدیر امور کتابخانه های عمومی استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان کردستان فاقد کتابخانه مرکزی است، گفت: از سال گذشته تاکنون مکاتبات بسیاری را با استاندار، شهردار و رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان برای تملک 7000 متر مربع زمین با کاربری فرهنگی در مرکز شهر سنندج برای ساخت کتابخانه مرکزی انجام داده ایم که تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده است.

وی همچنین با اشاره به برنامه های دبیرکل نهاد در کردستان گفت: شرکت در سومین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان (با حضور استاندار کردستان)، تعیین تکلیف و تصویب زمین مشخص شده برای ساخت کتابخانه مرکزی استان، پیگیری وعده های رئیس جمهور در سفر استانی هیات دولت به کردستان، پیگیری سهم اعتبارات مربوط به کتابخانه های عمومی کردستان از محل بند (و) تبصره 12 قانون بودجه کشور، بررسی و نحوه مبادله موافقت نامه اعتبارات مربوط به تعمیر و تجهیز کتابخانه های عمومی از محل اعتبارات و بررسی وضعیت واریز مبالغ مربوط به نیم درصد شهرداری ها به انجمن کتابخانه های عمومی استان از جمله مهمترین برنامه های دبیرکل نهاد در این استان است.

مدیر امور کتابخانه های عمومی کردستان افزود: علاوه بر این، دبیرکل نهاد قرار است با کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی استان دیدار و از کتابخانه های عمومی شهرستان مریوان بازدید کند.

غیاثیان همچنین از برگزاری جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کردستان با حضور دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور (منصور واعظی) و استاندار کردستان در روز دوشنبه هفته آینده خبر داد.

منصور واعظی روز یکشنبه (22 مهرماه) به استان کردستان سفر خواهد کرد و تا روز دوشنبه در این استان خواهد بود.