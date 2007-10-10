تسهیلات وزارت دفاع برای رویت هلال ماه شوال

به گزارش خبرگزاری مهر ، اداره کل تبلیغات دفاعی وزارت دفاع اعلام کرد : کارشناسان GIS سازمان جغرافیایی با بکارگیری جدیدترین اطلاعات جغرافیایی و نقشه های 1:50000 و 1:250000 پوششی کل کشور با رعایت شرایط مطلوب رویت ماه تعداد 70 نقطه را در سراسر کشور که نسبت به سایر مناطق جهت استهلال ماه امکان پذیر است مکان یابی نمودند.



این تحقیق با صرف چند ماه دقت جهت ایجاد بستر نرم افزاری مناسب و انتخاب دادهای بر اساس شرایط زیر انجام پذیرفته است:

1- در نظر گرفتن سمت، ارتفاع رویت ماه و سطح ارتفاع حداقل 1800 الی 2000 متر از سطح آب های آزاد؛

2- قرار نگرفتن مکان های جغرافیایی در پشت دشت و دریاچه ها که ایجاد غبار و محدودیت در دید ناظر می نماید؛

3- برقراری دید مناسب در سمت جنوبی غربی در زاویه 272 درجه الی 282 درجه از شمال؛

4- یافتن محل های اسکان جهت رصد در مناطقی که ارتفاع ماه از افق زیاد باشد؛

5- یافتن محل های سهل الوصول از نظر دسترسی جاده ای جهت اسکان و استقرار هیئت های استهلال ؛

این نقاط دقیق رویت ماه، بر اساس پارامترهای یاد شده و از طریق تولید مدل سه بعدی کشور از نقشه های تهیه شده در سازمان جغرافیایی و در قالب سیستم نوین کامپیوتری اطلاعات جغرافیایی GIS درا ختیار ستاد استهلال ماه شوال دفتر مقام معظم رهبری قرار گرفته است.