۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۶:۵۵

مثقالی به موزه هنرهای معاصر اصفهان می‌رود

فرشید مثقالی از برپایی نمایشگاهی از آثارش در روز 22 مهرماه در موزه هنرهای معاصر اصفهان خبر داد.

این هنرمند درباره نمایشگاه خود به خبرنگار مهر گفت: "این آثار را سه ماه پیش برای نمایشگاه فرستاده ام که شامل تعدادی پوستر، تصویرگری های کتاب کودک مربوط به سال های گذشته و تعدادی عکس است که این عکس ها را 15 سال پیش در موضوعات مختلف تهیه کرده ام."

مثقالی در ادامه گفت: "ممکن است تعدادی از مجسمه‌ها و تعدادی هم حجم‌های کاغذی در این نمایشگاه ارائه دهم. در حاشیه این نمایشگاه هم نشستی برای بررسی آثارم و مسایل مربوط به گرافیک به صورت پرسش و پاسخ برگزار می شود."

نمایشگاه آثار فرشید مثقالی از 22 مهر به مدت یک ماه در نگارخانه‌های 2 ، 3 و 4 موزه هنرهای معاصر اصفهان در معرض دید گذاشته می‌شود. علاقمندان برای حضور در جلسه نقد و بررسی و پرسش و پاسخ این هنرمند می توانند ساعت 16:30 روز 23 مهر به سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.

