این هنرمند درباره نمایشگاه خود به خبرنگار مهر گفت: "این آثار را سه ماه پیش برای نمایشگاه فرستاده ام که شامل تعدادی پوستر، تصویرگری های کتاب کودک مربوط به سال های گذشته و تعدادی عکس است که این عکس ها را 15 سال پیش در موضوعات مختلف تهیه کرده ام."

مثقالی در ادامه گفت: "ممکن است تعدادی از مجسمه‌ها و تعدادی هم حجم‌های کاغذی در این نمایشگاه ارائه دهم. در حاشیه این نمایشگاه هم نشستی برای بررسی آثارم و مسایل مربوط به گرافیک به صورت پرسش و پاسخ برگزار می شود."

نمایشگاه آثار فرشید مثقالی از 22 مهر به مدت یک ماه در نگارخانه‌های 2 ، 3 و 4 موزه هنرهای معاصر اصفهان در معرض دید گذاشته می‌شود. علاقمندان برای حضور در جلسه نقد و بررسی و پرسش و پاسخ این هنرمند می توانند ساعت 16:30 روز 23 مهر به سالن کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان مراجعه کنند.