عصر قدرت نظامی به پایان رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، دکتر محمد حسین سرورالدین عصر امروز در گردهمایی دانشجویان جدید الورود شاهد و ایثارگر این دانشگاه افزود: در جهان پرتلاطم کنونی هر کس که اطلاعات و دانش بالایی دارد قدرت بیشری داشته و می‌تواند در تصمیم گیری های جهانی به خوبی ایفای نقش بپردازد.

وی در این آیین ضمن تجلیل از 17 دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه تبریز اینگونه دانشجویان را آینده سازان واقعی کشور خواند و گفت: در داخل و خارج کشور جایگاه، موقعیت و رفتار دانشجویان شهدا و ایثارگر بسیار اثرگذارتر از سایر اقشار است.

وی مقام و منزلت شهداء را بی رقیب دانست و اظهار داشت: شهدا و خانواده شهدا بیش از هرکسی در میان اسلام، گروه ها و قبایل مختلف عزیز هستند و برای آنها احترام قائل می شوند.

سرورالدین ضمن تاکید بر لزوم حفظ شان و جایگاه شهدا در کشور عنوان کرد: شهدای پر افتخار این مرز و بوم به خاطر فداکاری در راه دین و میهن جان خود را تقدیم کرده و امروز ما به بهای سنگین خون این عزیزان در عزت و افنخار زندگی می کنیم .