به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدباقر قالیباف شامگاه دیروز با حضور در مسجد علی بن حسین (ع) واقع درمنطقه 14 شهرداری تهران در جمع نمازگزاران با بیان این مطلب گفت: امسال در همه بخشها ، فعالیتها از سرعت بیشتری نسبت به سالهای گذشته برخودار بوده است به طوریکه در حوزه آسفالت در حالیکه عملیات آن از خردادماه آغاز شد بیش از 2میلیون تن آسفالت در سطح شهر از کوچه گرفته تا سطح معابر و بزرگراه ها ریخته شده و میزان آسفالت پخش شده در سال 1385 سه برابر سال 1384 است .

وی افزود: همچنین در حوزه های اجتماعی و ورزشی هم اتفاقات بزرگی در سطح شهر افتاد.

قالیباف در ادامه با بیان اینکه برای بعضی از موضوعات و مشکلات نمی‌توان یک شبه و یا یک ماهه چاره‌اندیشی کرد ، گفت: معضلی که امروز در حوزه شهرسازی وجود دارد زخم کهنه‌ای بر پیکره شهرسازی است به طوری که هر شهروندی به حوزه شهرسازی مراجعه کند نفسش می‌سوزد.

شهردار تهران اظهار داشت : ما برای این مشکل از بهمن ماه سال 84 وارد عمل شدیم زیرا 90درصد درخواست مردم در همین حوزه بوده است و تاکنون کار به گونه ای پیش رفته که از آبان ماه ، 70 درصد مشکلات در این حوزه برطرف خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در طول تاریخ اسلام مساجد کانون همه تصمیم گیری ها بوده اند و همه امورات مردم در مساجد حل و فصل می شده است گفت: بر همین اساس ما با نگاه جهادی و علمی و رویکرد محله محوری ، تفکر مسجدی را حاکم بر همه امور کرده ایم و معتقدیم همه فعالیت ها در شهرداری تهران باید با تفکر مسجدی انجام شود و هدف از تشکیل شورایاری‌ها نیز همین بوده است تا مساجد کانون آن ها باشند.

قالیباف در ادامه گفت: یکی دیگر از معضلات قدیمی شهر تهران بحث مربوط به بافت‌های فرسوده است به طوری‌که در نقطه‌ای از همین شهر در 18 متر زمین دو خانواده زندگی می‌کنند و ما باید این معضل مربوط به بافت‌های فرسوده را حل کنیم و در این مسئله شهرداری حق نگاه اقتصادی ندارد واحداث بیش از 30هزار واحد مسکونی در همه مناطق شهرداری تهران آغاز شده و تعدادی نیز چندی پیش تحویل همشهریان شد.

قالیباف در ادامه دعای خیر شهروندان و همکاری با شهرداری را یکی از راه‌های بهبود وضعیت شهر دانست و گفت: شهرداری مال خود مردم است و آنها نیز باید با شهرداری همکاری داشته باشند . به عنوان مثال طرح مکانیزه که یکی از طرح‌های سخت اجرا شده توسط ما بود بسیاری از معضلات را حل کرد اما بعضا شهروندان فکر می‌کنند که چون مخزن در سطح شهر است هرموقع که خواستند زباله‌هایشان را بگذارند درصورتیکه اینطور نیست. از سوی دیگر 20درصد مخزن ها یا شکسته شده اند و یا ناپدید که طبق پیش‌بینی ما باید تنها 4درصد شکسته می‌شدند.

وی افزود: در شهرداری به جز کمک 50درصدی که دولت و مجلس به مترو و اتوبوسرانی می‌کنند در بقیه حوزه‌ها یک ریال هم از جایی کمک نمی‌گیریم و همه فعالیت ها با پول مردم است.

در ادامه شهردار پایتخت افزود: مشکل امروز، مشکل پول نیست بلکه تدبیر، توجه و مدیریت است و باید ایده ‌پردازی کنیم و اگر این کارها صورت گیرد مشکل پول نخواهیم داشت همانطور که امروز نسبت به روزیکه شهرداری را تحویل گرفتم درآمد شهرداری دو برابر شده است.

وی اقدامات شهرداری را در سه حوزه کار و فعالیت ، تعلیم و تربیت و رفاه و اوقات فراغت تعریف کرد و گفت: مسئولان اجرایی کشور نمی‌توانند نسبت به نوع اخلاق مردم بی‌توجه باشند و همانطور که آسفالت و جدول واجب هستند تعلیم و تربیت شهروندان هم واجب است.

قالیباف با ابراز امیدواری نسبت به مشارکت و همکاری شهروندان گفت: شما به ما اعتماد کنید من و همکارانم هم به شما اطمینان می‌‌دهیم که با همان روحیه دوران جبهه و جنگ بر مشکلات فائق بیاییم تا وضعیت شهر روز به روز بهتر شود.

شایان ذکر است شهردار تهران در بخش نخست صحبت‌های خود در جمع شهروندان ماه رمضان را فرصتی برای نزدیک‌تر شدن به خدا دانست و گفت: خداوند در این ماه مبارک درهای بهشت را باز کرده است .

وی در ادامه با اشاره به صحبت‌های شهید بهشتی که مهم‌ترین عدالت، عدالت اخلاقی است گفت: در این ماه مبارک از خداوند بخواهیم که گفتار، منش، رفتار و اخلاق ما تغییر کند و عدالت اخلاقی را سرلوحه کارهای خود قرار دهیم.