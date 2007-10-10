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۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۲۷

برنده جایزه نوبل فیزیک 1993 به ایران می آید

برنده جایزه نوبل فیزیک 1993 به ایران می آید

مدیر همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه صنعتی شریف گفت: به دعوت دانشگاه صنعتی شریف، پروفسور جوزف تیلور برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1993 مهرماه در این دانشگاه حضور می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالحسن وفائی در این خصوص اظهار داشت : بر اساس تحقق آرمان ها و اهداف علمی کشور و فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل و انعکاس دستاوردهای علمی به روز محققان ودانشمندان برجسته دنیا ، پروفسور جوزف تیلور برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1993 ، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه پرینستون و عضو آکادمی علوم آمریکا به همراه یک هیئت دوازده نفره از اعضای آکادمی ملی علوم و مهندسی آمریکا به دعوت دانشگاه صنعتی شریف به ایران خواهد آمد.

استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف گفت : وی در سال 1979، اولین پولسار را در یک سیستم دوتایی کشف کرده و از این سیستم برای آزمایش بسیار دقیق نظریه نسبیت عام انیشتین استفاده کرده و با رصد پولساری که خود کشف کرده بود، وجود تشعشات گرانشی را اثبات کرده و مقدار و خواص آنها را که توسط انیشتین پیش بینی شده بود نشان داد .

وفایی افزود: پروفسور تیلور در مدت اقامت خود ، طی برگزاری جلسه روز سه شنبه 24 مهرماه، در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برای کلیه علاقه مندان ، استادان و دانشجویان فیزیک کشور در زمینه انرژی های کیهانی سخنرانی می کند.

پروفسور جوزف تیلور و همکارش دکتر هالس به دلیل اثبات یکی از نظریات انیشتین که برای نخستین بار در دنیا صورت گرفته ، جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.

کد مطلب 566540

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