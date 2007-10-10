برنده جایزه نوبل فیزیک 1993 به ایران می آید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالحسن وفائی در این خصوص اظهار داشت : بر اساس تحقق آرمان ها و اهداف علمی کشور و فراهم آوردن بستری مناسب برای تبادل و انعکاس دستاوردهای علمی به روز محققان ودانشمندان برجسته دنیا ، پروفسور جوزف تیلور برنده جایزه نوبل فیزیک سال 1993 ، استاد دانشکده فیزیک دانشگاه پرینستون و عضو آکادمی علوم آمریکا به همراه یک هیئت دوازده نفره از اعضای آکادمی ملی علوم و مهندسی آمریکا به دعوت دانشگاه صنعتی شریف به ایران خواهد آمد.

استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی شریف گفت : وی در سال 1979، اولین پولسار را در یک سیستم دوتایی کشف کرده و از این سیستم برای آزمایش بسیار دقیق نظریه نسبیت عام انیشتین استفاده کرده و با رصد پولساری که خود کشف کرده بود، وجود تشعشات گرانشی را اثبات کرده و مقدار و خواص آنها را که توسط انیشتین پیش بینی شده بود نشان داد .

وفایی افزود: پروفسور تیلور در مدت اقامت خود ، طی برگزاری جلسه روز سه شنبه 24 مهرماه، در سالن جابربن حیان دانشگاه صنعتی شریف برای کلیه علاقه مندان ، استادان و دانشجویان فیزیک کشور در زمینه انرژی های کیهانی سخنرانی می کند.

پروفسور جوزف تیلور و همکارش دکتر هالس به دلیل اثبات یکی از نظریات انیشتین که برای نخستین بار در دنیا صورت گرفته ، جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد.