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۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۲۶

نشست وزرای کشور همسایگان عراق اول آبان برگزار می شود

نشست وزرای کشور همسایگان عراق اول آبان برگزار می شود

معاون دبیر کل اتحادیه عرب خبر داد که نشست وزرای کشور همسایگان عراق اول آبان ماه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های منطقه، "احمد بن خلیل" در قاهره و در جمع خبرنگاران اعلام کرد که  این نشست  روز 23 اکتبر (اول آبان) در کویت برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان در این نشست به بررسی موضوع هماهنگی امنیتی و ارائه کمک به عراق در تشکیل ساختارهای امنیتی خواهند پرداخت.

دیدار وزرای کشور دولت های همسایه عراق، از سال 2003 تاکنون همه ساله برگزار می شود و دیدار قبلی در عربستان سعودی برگزار شد.

احمد بن خلیل در عین حال افزود : نشست کویت، مرحله ای مقدماتی برای دیدار وزرای امور خارجه کشورهای همسایه عراق و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود  که 7 آبان ماه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد.

معاون دبیر کل اتحادیه عرب همچنین با اشاره به اینکه عراق به مساعدت دائم منطقه ای و بین المللی نیاز دارد، گفت که وزرا پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی را بررسی خواهند کرد که پیگیرعمل به توافقات وزرای کشور باشد.

وی بر این عقیده است که عراقی ها باید حس کنند که در نتیجه برگزاری چنین دیدارهایی اوضاع کشورشان بهتر می شود.

کد مطلب 566552

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