دو مربی جدید صربستانی به کادر فنی شیرین فراز اضافه شدند

میودراگ یسیچ ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه ضمن اعلام این خبر گفت: با پیوستن " زوران و انور لوکایسیچ " به تیم و حضور " ستار همدانی " کادر مربیگری تیم شیرین فراز کرمانشاه تکمیل شد.

وی افزود: لوکا مربی دروازه ‌بانهای شیرین فراز سابقه مربیگری در تیمهایی چون پارتیزان و زسکا صوفیه را در کارنامه خود دارد که از هفته آینده می ‌تواند روی نیمکت شیرین فراز بنشیند.

یسیچ در مورد دیدار روز شنبه تیمش با سایپا اظهار داشت: تیم شیرین فراز به محض بازگشت از آبادان در زمین الیاف تهران تمرینات خود را آغاز کرد و از امروز نیز درکرمانشاه تمرینات را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: سعی می کنیم مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ بازی خوب و زیبایی را ارائه نماییم.

دیدارتیمهای شیرین فرازکرمانشاه و سایپا ازسری رقابتهای لیگ برتردرهفته نهم عصر روز شنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزارمی ‌شود.