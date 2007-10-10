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۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۹:۳۱

دو مربی جدید صربستانی به کادر فنی شیرین فراز اضافه شدند

سرمربی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه از پیوستن دو مربی جدید صربستانی به کادر فنی تیم فوتبال شیرین فراز کرمانشاه خبر داد.

میودراگ یسیچ  ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه ضمن اعلام این خبر گفت: با پیوستن " زوران و انور لوکایسیچ " به تیم و حضور " ستار همدانی " کادر مربیگری تیم شیرین فراز کرمانشاه تکمیل شد.

 

وی افزود: لوکا مربی دروازه ‌بانهای شیرین فراز سابقه مربیگری در تیمهایی چون پارتیزان و زسکا صوفیه را در کارنامه خود دارد که از هفته آینده می ‌تواند روی نیمکت شیرین فراز بنشیند.

 

یسیچ در مورد دیدار روز شنبه تیمش با سایپا اظهار داشت: تیم شیرین فراز به محض بازگشت از آبادان در زمین الیاف تهران تمرینات خود را آغاز کرد و از امروز نیز درکرمانشاه تمرینات را دنبال خواهد کرد.

 

وی افزود: سعی می کنیم مقابل قهرمان فصل گذشته لیگ بازی خوب و زیبایی را ارائه نماییم.

 

دیدارتیمهای شیرین فرازکرمانشاه و سایپا ازسری رقابتهای لیگ برتردرهفته نهم عصر روز شنبه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برگزارمی ‌شود.

کد مطلب 566557

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