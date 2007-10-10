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۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

اولین درمانگاه تخصصی ویژه بانوان در استان قم احداث شد

قم - خبرگزاری مهر: اولین درمانگاه تخصصی ویژه بانوان استان قم توسط بخش خصوصی به همت یک خیر احداث شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مؤسس درمانگاه ریحانه النبی قم قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این درمانگاه در زمینی به مساحت 156 متر مربع  در سه طبقه احداث شده است که مجهز به کلیه وسائل پزشکی و پیراپزشکی است.

محمود کتابی افزود: این درمانگاه ویژه بانوان است و با صرف هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیون تومان به مجهزترین وسایل پزشکی تجهیز شده است.

وی درباره قسمت‌های فعال این درمانگاه خاطرنشان کرد: متخصصان پزشک عمومی، تنظیم خانواده، مامایی، زنان و زایمان، داخلی، اطفال، دندانپزشکی، قلب، و CPR در درمانگاه حضور دارند و به بیماران خدمات ارائه خواهند داد.

کتابی یادآور شد: همچنین قسمت‌های رادیولوژی، آزمایشگاه و داروخانه این درمانگاه نیز در آینده‌ ای نزدیک راه‌اندازی خواهد شد.

مؤسس درمانگاه ریحانه النبی با اشاره به تعرفه‌های درمانگاه بیان داشت: این درمانگاه هنوز با هیچ بیمه ‌ای قرارداد ندارد، اما تمام هزینه‌های پزشکی کمتر از تعرفه‌های بیمه از بیماران اخذ خواهد شد.

وی عنوان کرد: این درمانگاه با هدف جلوگیری از مراجعه بیماران زن به متخصصان مرد احداث شده است.

کتابی اعلام کرد: در حال حاضر 32 پزشک، پرستار و پرسنل زن در این درمانگاه فعالیت می‌کنند که کار رسمی خود را همزمان با عید سعید فطر آغاز خواهند کرد.

کد مطلب 566559

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