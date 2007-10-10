اولین درمانگاه تخصصی ویژه بانوان در استان قم احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مؤسس درمانگاه ریحانه النبی قم قبل از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این درمانگاه در زمینی به مساحت 156 متر مربع در سه طبقه احداث شده است که مجهز به کلیه وسائل پزشکی و پیراپزشکی است.



محمود کتابی افزود: این درمانگاه ویژه بانوان است و با صرف هزینه‌ای بالغ بر 300 میلیون تومان به مجهزترین وسایل پزشکی تجهیز شده است.



وی درباره قسمت‌های فعال این درمانگاه خاطرنشان کرد: متخصصان پزشک عمومی، تنظیم خانواده، مامایی، زنان و زایمان، داخلی، اطفال، دندانپزشکی، قلب، و CPR در درمانگاه حضور دارند و به بیماران خدمات ارائه خواهند داد.



کتابی یادآور شد: همچنین قسمت‌های رادیولوژی، آزمایشگاه و داروخانه این درمانگاه نیز در آینده‌ ای نزدیک راه‌اندازی خواهد شد.



مؤسس درمانگاه ریحانه النبی با اشاره به تعرفه‌های درمانگاه بیان داشت: این درمانگاه هنوز با هیچ بیمه ‌ای قرارداد ندارد، اما تمام هزینه‌های پزشکی کمتر از تعرفه‌های بیمه از بیماران اخذ خواهد شد.



وی عنوان کرد: این درمانگاه با هدف جلوگیری از مراجعه بیماران زن به متخصصان مرد احداث شده است.



کتابی اعلام کرد: در حال حاضر 32 پزشک، پرستار و پرسنل زن در این درمانگاه فعالیت می‌کنند که کار رسمی خود را همزمان با عید سعید فطر آغاز خواهند کرد.