به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن محبی تصریح کرد: علیرضا حیدری از توانمندی‌های بالایی جهت کسب افتخار در میادین معتبر بین‌المللی برخوردار است و به اعتقاد من این کشتی گیر می‌توانست تا المپیک 2008 پکن کشتی بگیرد.

وی ادامه داد: سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای علیرضا حیدری کمی زود بود و او باید بعد از المپیک از تیم‌های پایه شروع می‌کرد و با کسب تجربه به مرور زمان در رأس تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان قرار می‌گرفت. قهرمان اسبق آسیا در خصوص تصمیم حیدری برای بازگشت به دنیای قهرمانی تصریح کرد: حضورعلیرضا حیدری در پیکره کشتی ایران بسیار ضروری و واجب است اما این حضور باید با تعمق و تأمل صورت بگیرد.

محبی درپایان در مورد بازگشت علیرضا حیدری به دنیای کشتی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن علیرضا حیدری در کنار سعید ابراهیمی ثمرات مثبتی را برای وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد کشورمان به همراه خواهد داشت.