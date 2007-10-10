۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۳۵

محمدحسن محبی :

حیدری از ابتدا هم نباید سرمربیگری تیم ملی را می پذیرفت / او باید تا المپیک کشتی می‌گرفت

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی آزاد گفت: علیرضا حیدری نباید سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را قبول می‌کرد بلکه باید تا المپیک 2008 پکن کشتی می‌گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن محبی تصریح کرد: علیرضا حیدری از توانمندی‌های بالایی جهت کسب افتخار در میادین معتبر بین‌المللی برخوردار است و به اعتقاد من این کشتی گیر می‌توانست تا المپیک 2008 پکن کشتی بگیرد.

وی ادامه داد: سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان برای علیرضا حیدری کمی زود بود و او باید بعد از المپیک از تیم‌های پایه شروع می‌کرد و با کسب تجربه به مرور زمان در رأس تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان قرار می‌گرفت. قهرمان اسبق آسیا در خصوص تصمیم حیدری برای بازگشت به دنیای قهرمانی تصریح کرد: حضورعلیرضا حیدری در پیکره کشتی ایران بسیار ضروری و واجب است اما این حضور باید با تعمق و تأمل صورت بگیرد.

محبی درپایان در مورد بازگشت علیرضا حیدری به دنیای کشتی خاطرنشان کرد: قرار گرفتن علیرضا حیدری در کنار سعید ابراهیمی ثمرات مثبتی را برای وزن 96 کیلوگرم کشتی آزاد کشورمان به همراه خواهد داشت.

کد مطلب 566560

