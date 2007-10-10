۱۸ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۰

یک فضای منحصر به فرد؛

باغ موزه دفاع مقدس با 35 درصد رشد فیزیکی دهه فجر 87 افتتاح می‌شود

مدیرعامل شرکت توسه فضاهای فرهنگی شهرداری گفت:عملیات اجرایی باغ موزه دفاع مقدس در اراضی عباس آباد تاکنون 35 درصد رشد فیزیکی داشته و طبق برنامه در دهه فجر سال 87 به بهره برداری می رسد.

مهندس اکبر تشکری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: احداث دریاچه مصنوعی، پیاده روهای اطراف، محوطه سازی و پیاده رو های محوط اصلی تا 35 درصد پیشرفت فیزیکی داشته  و احداث بنای موزه نیز پس از انجام مراحل فونداسیون 5 درصد پیشرف فیزیکی داشته است.

وی ساخت کلیه فضاهای این باغ موزه را براساس واقعیت های دفاع مقدس عنوان کرد وافزود: این مجموعه با مساحت 300 هزار متر مربع دارای محوطه فضای سبز ویژه، موزه، کتابخانه و سایر فضاهای اداری، خدماتی و تفریحی است و می تواند به عنوان یکی از پاتوق های اصلی شهر تهران مورد استفاده شهروندان قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت توسعه فضاهای فرهنگی شهرداری تهران تصریح کرد: باغ موزه دفاع مقدس دارای 7 تالار باشکوه است که تالار ابتدایی با نام آستانه و به ترتیب از حیرت تا حقانیت نامگذاری شده است که تالار شهادت به عنوان تالار اصلی و بزرگترین آنها از 7 قسمت تشکیل شده که عملیات های مختلف دوران دفاع مقدس را نشان می دهد.

