راه اندازی 600 روستا مهد در سراسر کشور

مدیر کل دفترکودک و نوجوان سازمان بهزیستی در گفتگو با خبرنگار مهر به بازدیدی که صبح امروز با حضور رئیس سازمان بهزیستی ، نماینده یونسیف در ایران از روستا مهد "ریحانه" در روستای "مرتضی گرد" شهری ری انجام شده بود ، اشاره کرد و گفت: یونیسف در 4 مقوله رشد و تکامل یکپارچه کودکان، ایدز، حمایت از کودکان در معرض خطر و توانمندی دختران و زنان فعالیت می کند.

محمد حسین جوادی ادامه داد: یونیسف در مورد رشد و تکامل یکپارچه کودکان تفاهم نامه ای با بهزیستی منعقد کرده و از سال 80 ، نیز کمکهای مادی و معنوی را برای گسترش روستا مهدها به سازمان داشته است و در سال جاری نیز در ساخت 75 روستا مهد مشارکت می کند.

وی تاکید کرد: عمده کودکان روستا مهد "ریحانه" بصورت رایگان در این روستا مهد حاضر بوده و برای استفاده از خدمات ، از یارانه بهزیستی بهره مند می شوند.

وی گفت: این روستا مهد ، یکی از مهدهای موفق کشور است که مدیر آن نیز عنوان کرد، خدمات ارائه شده در این مهد باعث پیشگیری از آسیب های اجتماعی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی نیز در این بازدید از راه اندازی 600 روستا مهد در سال جاری در کشور خبر داد و گفت: بهزیستی در این 2 سال تاکید زیادی به گسترش روستا مهدها داشته و این روند برای ایجاد فرصتهای برابر برای استفاده کودکان خردسال از خدمات مهد کودک استمرار دارد.

وی ادامه داد: توجه هیات دولت به روستاها در سالهای اخیر بسیار چشمگیر بوده، بطوریکه گسترش روستا مهدها یکی از موفقیت های دولت است.

نماینده یونسیف نیز در این بازدید گفت: در بخش آموزش ، بهداشت و ارائه خدمات مراقبتی در راستای رشد و تکامل کودکان ، بهزیستی اقداماتی انجام می دهد که در دو مورد اول، ایران موفق بوده اما در مورد ارائه خدمات مراقبتی هنوز به استانداردهای بین المللی نرسیده است.

سالازار ادامه داد: یونیسف با همکاری بهزیستی و سایر نهادهای ایران تلاش می کند تا بتواند خدمات مناسبی را برای ارائه به کودکان خردسال فراهم کند .

وی از پروژه روستا مهدهای بهزیستی به عنوان طرحی موفق یاد کرد و گفت: این پروژه به عنوان الگویی موفق میتواند در کشورهای دیگر نیز مطرح شود.

نماینده یونیسف در ایران از خدمات و تلاشهای بهزیستی در ارتقای وضعیت کودکان قدردانی کرد و افزود: امیدوارم این سازمان بتواند ارائه خدمات مطلوب خود را به کودکان افزایش دهد.

شایان ذکر است ، در این بازدید هدایایی از سوی سازمان بهزیستی و همچنین یونیسف به 50 کودکی که در این روستا مهد بودند ، تقدیم شد.همچنین 3 میلیون تومان نیز برای تجهیز به این روستا مهد اختصاص یافت.