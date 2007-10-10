به گزارش خبرنگار مهر در تبریز ، کاظم تیمورزاده عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: بر اساس گزارش پزشکی قانونی آذربایجان شرقی طی شش ماه گذشته در تصادفات برون شهری محورهای این استان تعداد 304 نفر کشته شده اند که این میزان در مدت مشابه سال قبل 396 نفر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس آمار دریافتی، عامل 71 درصد مرگ و میر سوانح جاده‌ای در آذربایجان شرقی بر اثر ضربات وارده به سر و صورت قربانیان بوده است.

به گفته تیمورزاده، شکستگی‌های مختلف با 11 درصد و خونریزی نیز با حدود پنج درصد از دیگر عوامل منجر به فوت جان باختگان حوادث جادی در این استان بوده است.

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی در ادامه به پرخطرترین محورهای ارتباطی آذربایجان شرقی اشاره کرد و افزود: جاده اهر-تبریز با اختصاص 44/16 و اتوبان تبریز - آذرشهر نیز با 2/9 درصد بیشترین میزان مرگ و میر سوانح جاده‌ای را به خود اختصاص داده اند.

این مقام مسئول در اداره کل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان شرقی همچنین یادآور شد: در شش ماه گذشته در محورهای آذربایجان شرقی تعداد چهار هزار و 267 مورد تصادف جاده ای رخ داده که در مقایسه با سال قبل چهار درصد کاهش نشان می دهد.

با احداث بخش عمده ای از اتوبان زنجان - تبریز به ویژه در مسیر میانه - بستان آباد میزان سوانح جاده ای در این استان از سال گذشته روبه کاهش نهاده است.