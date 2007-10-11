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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۴

مهدیه الهی قمشه ای درباره نقش زن در فرهنگ دینی سخنرانی می کند

دومین مجمع کانون های بانوان تهران با همکاری اداره تشکل های اجتماعی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران امروز برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین مجمع کانون های بانوان تهران امروز از ساعت 16 الی 19 با سخنرانی مهدیه الهی قمشه ای در فرهنگسرای بانو برگزار می شود.

در این گردهمایی که از سوی اداره تشکل های اجتماعی تدارک دیده شده است مهدیه الهی قمشه ای در مورد "زن و نقش آن در فرهنگ دینی و ملی" سخنرانی می کند.

در حال حاضر 60 کانون بانوان تحت پوشش اداره تشکل های اجتماعی در فرهنگسراهای تهران فعالیت می کنند. این کانون ها با 10 هزار و 500 عضو با هدف توانمند سازی بانوان و آماده کردن آنها جهت به عهده گرفتن نقش های اجتماعی و فرهنگی و آموزش مستمر برای کیفیت بهبود زندگی تشکیل شده اند.

کد مطلب 566611

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