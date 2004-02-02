به گزارش خبرگزاري "مهر" جان بولتون درمصاحبه با شماره امروز روزنامه ورميانوستي گفت روسيه به همين علت نبايد سوخت هسته اي در اختيار ايران قرار دهد.
وي در ادامه ادعاهايش گفت ايران برنامه محرمانه هسته اي دارد كه آژانس بين المللي انرژي اتمي به آن دست نيافته و ما در پي آن هستيم تا به نيتهاي واقعي ايران پي ببريم. بولتون همچنين ادعا كرد دلايل كافي وجود دارد كه ايران براي توليد سلاح هستهاي امكانات فني دارد.
در ادعايي تكراري
معاون وزير امور خارجه آمريكا ، ايران را به دنبال كردن مخفيانه برنامه هسته اي متهم كرد
معاون وزيرامورخارجه امريكا بار ديگر ايران را متهم كرد برنامه توليد سلاح هستهاي را مخفيانه ادامه مي دهد.
به گزارش خبرگزاري "مهر" جان بولتون درمصاحبه با شماره امروز روزنامه ورميانوستي گفت روسيه به همين علت نبايد سوخت هسته اي در اختيار ايران قرار دهد.
کد مطلب 56664
نظر شما