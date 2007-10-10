به گزارش خبرنگار مهر، ده نمکی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "با عقد قرارداد با حبیب الله کاسهساز تهیه کننده فیلم از سوی شبکه سوم، قرار است فیلم "اخراجیها" به مناسبت عید سعید فطر روی آنتن برود."
دهنمکی در حالی خبر از نمایش نسخه 90 دقیقهای "اخراجیها" در عید فطر داد که معاونت سیما در نمابری فیلم ویژه شبکه سوم سیما را در عید فطر "بله برون" داود موثقی اعلام کرده بود. ضمن اینکه روابط عمومی شبکه سه خبر پخش "اخراجیها" را تائید کرد.
خبر پخش فیلم یا مجموعه "اخراجی ها" از تلویزیون در هفتههای اخیر بازتابهایی بین اهالی فرهنگ و هنر و نمایندگان مجلس داشته و حتی یکی از نویسندگان دفاع مقدس تهدید کرده در صورت پخش این فیلم، خود را در مقابل سازمان صدا و سیما به آتش میکشد!
