کامولسه به عنوان مربی جدید لیورنو انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد ساکر، مربی پیشین تیم های رجینا، تورینو و ونیز جایگزین فرناندو اورسی شده که روز گذشته به دلیل کسب نتایج ضعیف (2 امتیاز از 7 بازی) از سمت خود برکنار شد.

در مطلبی که روی سایت باشگاه لیورنو قرار گرفته ، آمده است: باشگاه با جیانکارلو کامولسه به توافق رسیده و او از این پس به عنوان سرمربی، لیورنو را هدایت خواهد کرد.

اورسی از ماه مارس امسال هدایت تیم لیورنو را بر عهده گرفت اما پس از فروش کریستیانو لوکارلی به تیم شاختار دونتسک، در خط حمله با مشکلات فراوانی روبه رو شد تا آنجا که نتوانست پس از 7 بازی حتی یک پیروزی کسب کند.

رحمان رضایی مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان عضو تیم فوتبال لیورنو ایتالیاست.