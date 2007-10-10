یارانه درمان در مناطق محروم باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، دکترعلیرضا رمزی، ساعتی پیش در کارگروه بهداشت شهرستان بیرجند با بیان اینکه افراد زیادی دراین استان ازمشکل تعرفه های بالای پزشکی رنج می برند بر رفع این معضل توسط متولیان تاکید کرد.

به گفته وی، اختصاص بودجه مناسب به عنوان یارانه درمان در استان های محروم راهی است که از طریق آن می توان تعرفه های پزشکی را در این استان کاهش داد.

وی خاطر نشان کرد: با کارشناسی های انجام شده در صورت اختصاص حداقل نیم میلیارد تومان تحت عنوان یارانه درمان به پزشکان استان، مشکلات تعرفه پزشکی بالا در این استان تا حد زیادی مرتفع می شود.

وی با بیان اینکه کم بودن شکایت مردم در این زمینه به منزله نبود مشکل نیست، سکوت بیماران در مقابل افزایش تعرفه های پزشکی را ناشی از طولانی بودن مسیر شکایات و بررسی ها و هزینه هایی دانست که در این مسیر باید توسط شاکی پرداخت شود.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تعرفه زائیده سرانه است، افزود: در سال جاری تعرفه پزشکی رشد 13 درصدی و سرانه رشد 16 درصدی داشته است.

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بیرجند نیز در این جلسه در خصوص آب شرب امیر آباد و علی آباد اذعان داشت: به دلیل اینکه این آبها جزء منابع حفاظتی هستند، عمل کلرزنی بر آن صورت نمی گیرد.

کاظمی خاطر نشان کرد: آب شرب امیر آباد و علی آباد اگرچه از لحاظ شیمیایی هیچ گونه مشکلی ندارد ولی به دلیل وجود آلودگی های میکروبی باید عملیات سالم سازی آب در آن انجام شود.

وی با بیان اینکه هیچ گونه مشکلی در بحث ایمنی مواد غذایی در سطح شهرستان وجود ندارد، اذعان داشت: بازرسان مرکز بهداشت شهرستان اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را به طور مداوم مورد بررسی قرار می دهند.

وی فروش مواد غذایی به صورت دوره گردی را ممنوع اعلام کرد و افزود: جمع آوری دست فروشان میوه و تره بار و انتقال آن ها به مرکز موجود عرضه میوه در محل خیابان بهشتی نیازمندهمکاری شهرداری است.

کارشناس بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان بیرجند در خصوص توزیع نان بهداشتی به صورت بسته بندی تصریح کرد: در این راستا با شرکت نان گلدانه و نان فریمان توافق شده تا نان با برچسب و استانداردهای بهداشتی در سطح شهرستان ارائه نمایند.

وی در خصوص فروشندگان البسه دست دوم اظهار داشت: طرح ضربتی شناسایی دست فروشان البسه دست دوم آغاز شده که تا کنون 9 مورد در سطح شهرستان شناسایی شده اند.

در ادامه این جلسه رئیس بهزیستی شهرستان بیرجند نیز در خصوص مرکز بازتوانی ناجی تصریح کرد: در جهت انتقال مکان این کلینیک از محل قبلی که برای مردم مشکلاتی ایجاد نموده است اقداماتی صورت گرفته است.

دکتر بهترین خاطر نشان کرد: به دلیل بیماران متفاوت و حساس این کلینیک، انتقال آن به منطقه غیر مسکونی امری عاقلانه است.

به گفته وی، اگرچه کلنیک های ترک اعتیاد خصوصی هستند ولی تحت نظارت بهزیستی فعالیت می کنند لذا در جهت رفع مشکلاتی که برای مردم ایجاد می کنند باید توسط بهزیستی با این مراکز برخورد شود.