استقلال برنده دربی است / پرسپولیس هنوز به سازمان برنامه نداده که بخواهد کمک دریافت کند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ساعدی درنشست خبری باشگاه استقلال که با حضور علی فتح الله زاده و ناصرحجازی پیش از ظهر امروز در خانه شهریاران جوان برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: یکی از مهمترین ویژگی های تیم های موفق دوری آنها از حاشیه و صداقت و صمیمیتی است که در آن مجموعه حکمفرماست. درچنین تیم هایی آرامش اهرم تاثیرگذاری درجهت موفقیت تیم است که باید سعی کنیم خود را با این شرایط هماهنگ سازیم.

وی با اشاره به این نکته که "برای بازی مقابل پرسپولیس آنچه بیش ازمسائل فنی اهمیت دارد، حفظ آرامش و تقویت مسائل روحی و روانی است"، افزود: با توجه به پتانسیل بالای تیم و توانمندی کادر فنی و بازیکنان با توکل به خدا قطعا استقلال پیروز دربی تهران خواهد بود.

سخنگوی باشگاه استقلال در پاسخ به اظهارات حبیب کاشانی که تاکید دارد سازمان تربیت بدنی کمکی به باشگاه پرسپولیس نکرده است، گفت: کاشانی درست می گوید. سازمان تربیت بدنی در زمان مدیریت کاشانی به پرسپولیس کمک نکرده است و تمام کمک مالی سازمان به این باشگاه برمی گردد به زمان مدیریت انصاری فرد. از آنجائیکه آقای علی آبادی بدون حساب و کتاب به باشگاهی کمک نمی کند برای این کارباید هرباشگاه برنامه عملیاتی خود را ارائه و براساس صورت هزینه های خود از کمک سازمان بهره مند شود.

وی تصریح کرد: باشگاه استقلال پس از انتصاب فتح الله زاده برنامه خود را ارائه کرد که مورد وثوق آقای علی آبادی قرار گرفت که موجب شد کمکی 500 میلیون تومانی از سوی سازمان تربیت بدنی نصیب باشگاه استقلال شود اما ظاهرا هنوز این اتفاق در باشگاه پرسپولیس نیفتاده که مبلغی از سازمان به این تیم پرداخت شود. ما هم در نظر داریم با ارائه صورت هزینه ها و برنامه های خود بخش دیگری از نیازهای مالی خود را با کمک سازمان تربیت بدنی مرتفع کنیم.