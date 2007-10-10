سفر احمدی نژاد به نیویورک موفقیت آمیز بود / تهاجم به ایران مشکلی را حل نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی شورای روابط خارجی آمریکا، گری سیک از متخصصان ارشد ایران و از اعضای شورای امنیت ملی در زمان ریاست جمهوری جیمی کارتر می گوید: به باور من دیدار احمدی نژاد از نیویورک موفقیت آمیز بود به خاطر اینکه این موضوع به وی اجازه داد تا دیدگاهها و نظرات خود را به تعداد گسترده ای از حضار و به ویژه به مردم جهان اسلام و خاورمیانه مخصوصاً اعراب ارائه دهد.

سیک می گوید: زمانی که در سال 2009 رئیس جمهوی جدیدی در آمریکا و همچنین ایران سر کار آید فرصتی برای گفتگو بین دو کشور بوجود خواهد آمد.

وی همچنین در پاسخ به سؤالی در خصوص رفتار "لی بولینجر" رئیس دانشگاه کلمبیا با احمدی نژاد گفت : برخورد وی توهین آمیز بود و من به عنوان یک فرد دانشگاهی و کسی که افتخاراتی در حوزه دانشگاه به دست آوردم ترجیح می دادم تا ببینم که بولینجر کمی فهم و شعور به کار می برد و از عبارات واقعی استفاده می کرد. لفاظی و گفتن اینکه من فکر نمی کنم شما جرات پاسخ به این سؤالات را داشته باشید در حقیقت شیوه ای نیست که شما بتوانید از کسی پاسخی برای آن دریافت کنید و احمدی نژاد به این سؤالات پاسخ خوبی نداد و در مقابل آن سؤال هایی را مطرح کرد و شیوه ای که رئیس دانشگاه کلمبیا در پیش گرفت نمی توانست گفتگوی معقولی درپی داشته باشد. از احمدی نژاد سؤالاتی معمولی شد و وی پاسخ های معمولی به این سؤالات داد.

گری سیک همچنین در ادامه با اشاره به سیاست تصمیم گیری در ایران و ارائه توضیحاتی در این باره، در خصوص احتمال تهاجم نظامی آمریکا به ایران گفت: پاسخ کوتاه من به این پرسش "نه" است و می توانم در این باره برای شما یک ساعت دلیل بگویم که چرا فکر من درست است، اما احساس قوی من این است که ما از نقطه ای که این اتفاق ممکن بود رخ دهد عبور کرده ایم و این بدان سبب است که تهاجم و جنگ نمی تواند برنامه هسته ای ایران را حل کند و این امر می تواند این برنامه ها را زیر زمینی کند و دیگر اینکه در صورت تهاجم آمریکا ایران می تواند تلافی کند و این امر منجر به افزایش تنش ها شده و در نهایت منجر به این شود که ما نیروهای خود را در ایران مستقر نمائیم و این پایان بازی است که شما با آن رو به رو خواهید شد.

وی گفت: در واشنگتن افراد زیادی تجربه عراق را دارند و شک دارند که این امر(تهاجم) راه خوبی باشد و اینکه مردم هنوز مطمئن نیستند که آیا این مسئله مشکلات ما را حل خواهد کرد یا تنها برای ما مشکلاتی را ایجاد خواهد و سبب بدتر شدن اوضاع خواهد شد.