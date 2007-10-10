برای قهرمانی باید در دربی پیروز شویم/ آبرامویچ نیستم

به گزارش خبرنگارمهرحبیب کاشانی که درچهارمین نشست مطبوعاتی باشگاه پرسپولیس سخن می گفت ، ضمن بیان مطلب فوق افزود: امسال برنامه ویژه ای برای قدردانی از شخصیت های باشگاه پرسپولیس داریم. باشگاه پرسپولیس 325 پیشکسوت دارد که ما بر اساس اتفاقات خاص باید از آنها تقدیر کنیم.

وی با اشاره اتفاقی که شب گذشته دریکی از باشگاههای انگلیسی رخ داد گفت : این موضوع باید در برنامه های ما قرار بگیرد زیرا مسائل فرهنگی باید همواره سرلوحه اقدامات باشگاه باشد که یکی از آنها قدردانی از زحمات پیشکسوتان است. ما خانواده بزرگی داریم که بیش از 20 میلیون نفر از اقصی نقاط دنیا ما را زیر نظر دارند و بر عملکرد ما نظارت می کنند . شاید هیچ تیمی در دنیا تحت چنین نظارت گسترده ای نباشد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس همچنین تاکید کرد: نمی توانم بگویم اختلافی درخانواده پرسپولیس وجود ندارد. اما ما سعی می کنیم این مشکلات را درون تیم برطرف کرده و اجازه ندهیم این مسائل به خارج از باشگاه منتقل شود.

وی اضافه کرد: تا روز یکشنبه سعی می کنیم تیمی با قدرت را آماده کرده و به میدان بفرستیم تا ضمن ارائه بازی خوب سه امتیاز مسابقه را کسب کند زیرا اگر ما می خواهیم قهرمان شویم باید در این دیدار پیروز شویم و راه دیگری جز این نداریم.

کاشانی در مورد شایعه ای که درخصوص همکاری نکردن بیادی با باشگاه پرسپولیس مطرح شده است، خاطرنشان کرد: اعضای هیئت مدیره توسط ریاست مجمع انتخاب می شوند و تا مدت دو سال درباشگاه فعالیت خواهند کرد. این حق ریاست مجمع که است که هر زمان صلاح دید افرادی که نمی توانند کارکنند را عوض کنند اما بیادی تا ظهر امروز همچنان در باشگاه فعالیت می کرد و اگر اتفاق جدیدی می افتاد من مطلع می شدم. این درست نسیت که در آستانه دربی سعی کنیم با بیان این مسائل به حاشیه های تیم دامن بزنیم.

وی در مورد سخنان مسئولان باشگاه استقلال مبنی بر اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس هنوز برنامه های خود را به سازمان تربیت بدنی ارائه نکرده است، تاکید کرد : سخنگوی سازمان تربیت بدنی باید درمورد این مسائل اظهار نظر کند نه سخنگوی یک باشگاه.

وی اضافه کرد: از زمانی که وارد باشگاه پرسپولیس شدم مدیریت مالی تغییر نکرده و ما تمام تلاشمان این بود که بدهی های فصل گذشته را پرداخت کنیم ولی هنوزمطالبات این فصل پرداخت نشده است.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: پیش از این 7 میلیون تومان درحساب باشگاه وجود داشت ضمن آنکه منابع درآمد باشگاه مانند ورزشگاه درفشی فر تا سال 87 به پیمانکار واگذار شده بود و هزینه آن نیزمصرف شد.

وی اضافه کرد: امروز سه ماه و 20 روز از مدیریت من می گذرد و ادعا می کنم تیم بسیار خوبی را در فصل نقل و انتقالات بستیم و بازیکنانی را استخدام کردیم که در زمان قرارداد مبلغی به آنها پرداخت کردیم اما تا کنون پولی از سازمان نگرفته ایم.

کاشانی خاطرنشان کرد: قبل از گرفتن حکم باید پیش آقای علی آبادی می رفتم و برنامه های خود را تقدیم می کردم تا باشگاه براساس سیاست کلی برنامه های خود را اجرایی می کرد زیرا اگر روزی کاشانی رفت نباید حرکت و برنامه باشگاه به هم بریزد.

وی با اشاره به حرکت ارزنده مدیران باشگاه ذوب آهن افزود: آنها به تیم خود که باخته اند 500 هزار تومان پاداش داده اند اما ما سه بازی خارج از خانه را برده ایم اما هنوز نتوانسته ایم پاداش شایسته ای را به بازیکنان تیم بدهیم.

وی با بیان اینکه با صداقت، تفاهم و صمیمیت و بدون چشمداشت مالی برنامه های تیم عملی می شود ، گفت: تا امروز تنها 100 میلیون از رئیس سازمان لیگ دریافت کرده ایم.

عضو شورای شهرهمچنین تصریح کرد: ما رئال مادرید نیستیم که بخواهیم از برنامه های جانبی درآمدزایی کنیم. امروز اسپانسر ما بالاتر از تعهد خود عمل کرده است وگرنه دراداره باشگاه به مشکل می خوریم. ضمن اینکه تمام تلاش خود را انجام داده ام تا با حمایت رئیس جمهورمشکل مالیاتی بازیکنان برطرف شده تا آنها بدون دغدغه سالهای آخرعمرفوتبال و دوران پیشکسوتی خود را با آسایش سپری کنند.

وی ادامه داد: اگر از ما برنامه می خواهند ما هم آماده ایم آن را ارائه دهیم . البته تا امروز فضایی فراهم نشده تا با آقای علی آبادی صحبت کنم و مشکلات موجود را به ایشان انتقال دهم.

کاشانی درمورد این خبر که داور داربی قراراست به سود استقلال قضاوت کند تاکید کرد: این شایعه است زیرا داوراسپانیایی یک داوربین المللی بوده و مطمئنا قضاوت او در این مسابقه زیرنظر فیفا و AFC است.

وی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد علی آبادی تحت فشارحکم ایشان را به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امضا کرده است، گفت: درفضای موجود این موضوع با عقل منطبق نیست . اگر قرار به تحمیل بود ایشان روز بعد از انتخاب من حکم ام را امضا نمی کرد. در شرایط فعلی مسائل با شیطنت به ایشان منتقل می شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان این موضوع که هیچ پدری میان فرزندانش تبعیض قائل نمی شود ، افزود: پرسپولیس تیمی دولتی است و سهام آن متعلق به دولت است ضمن اینکه فرزند باید رسم ادب را به جا آورد و پدر نیز بزرگی کند . حتما آقای علی آبادی برای حل مشکلات تیم اقدام می کند و طی روزهای آینده سازمان به ما کمک مالی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: مدیر ورزشی نبوده ام وعکس با لباس ورزشی ندارم ولی مدیر مدرسه بوده ام و مخاطبم را می شناسم . دراین مدت هم ندیده ام که بازیکنان به خاطر پول بازی کنند.

وی با اشاره به این موضوع که افتخارمی کنم باقری عضو تیم پرسپولیس است، تاکید کرد: روز اول به ایشان گفتم تو مانند فرانکو بارسی میلان برای پرسپولیس هستی و خوشحالم که او به عنوان یک فرمانده مقتدر و مرکز ثقل پرسپولیس نقش محوری و تعیین کننده ای در موفقیت های تیم دارد .

کاشانی درمورد مشکلاتی که درخصوص بستن بازوبند کاپیتانی در پرسپولیس بوجود آمد اظهار داشت: شاید درباشگاههای دیگربازی ملی و یا تجربه بازیگری ملاک انتخاب کاپیتان است اما در تیم ما از گذشته کسوت به عنوان ملاک انتخاب کاپیتان در نظر گرفته می شود. این روال هم ادامه خواهد داشت و درحال حاضر می توانم 25 کاپیتان پرسپولیس را پشت سرهم اعلام کنم . البته باید از حرکت ارزشمند پژمان نوری که بازوبند را به نیکبخت داد تقدیر شود.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان اینکه آبراموویچ نیستم که درآمد شخصی خود را برای حل مشکلات تیم مصرف کنم، تاکید کرد: برای اینکه باشگاه پرسپولیس به مدیریت درآمدزا نیاز داشت به این تیم آمدم و چون این باشگاه تحت پوشش سازمان تربیت بدنی است ما باید مانند ادارات دولتی تا پایان بهمن ماه سال جاری درآمد و هزینه های خود را به صورت مکتوب به این ارگان اعلام کنیم تا بودجه سال 87 ما تصویب شود که اگر برنامه ما تایید شود نباید هیچ کس از آن تخطی کند.

وی درمورد منابع درآمدزایی باشگاه گفت: تاکنون توسط 4 اسپانسر در حدود 5/2 میلیارد درآمد زایی شده است اما همچنان بدهی های قبلی درتیم وجود دارد و همین موضوع اداره باشگاه را سخت تر می کند.

کاشانی درمورد بازیکنان جدید پرسپولیس گفت: DVD بازی آنها را دریافت کردیم ولی پیشنهادات آنها بالا بوده است. تقریبا دو بازیکن تایید شدند ولی درحال مذاکره هستیم تا با توافق بر سر مسائل مالی آنها به ایران بیایند که دراین صورت ممکن است چند بازی پرسپولیس را از دست بدهند.

وی پیرامون وضعیت رافائل تاکید کرد: کیومرث هاشمی به من اعلام کرده که آقای علی آبادی نامه های رسیده در این مورد را خوانده و نگران وضعیتی است که ممکن است شکایت رافائل برای پرسپولیس ایجاد کند اما قرار است روز دوشنبه آینده نماینده حقوقی ما در سوئیس این موضوع را با مستنداتی که در اختیار داریم پیگیری کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس افزود: عمده مشکل رافائل شرکت ترانسفرکننده این بازیکن است که 135 هزار یورو می خواهد. مربی که رابط انتقال این بازیکن به باشگاه شد اجازه نداد قبل ازعقد قرارداد تست پزشکی گرفته شود که پس از تست پزشکی مشخص شد رافائل هپاتیت دارد . آن مربی به پزشک تیم گفت در این مورد صحبت نکند اما طبق قوانین فیفا بازیکنی که ایدز و یا هپاتیت داشته باشد نباید قرارداد ببندد. بر این اساس امیدواریم مدارک ما مورد تایید دادگاه بین المللی ورزش قرار گرفته و این پرونده بسته شده است.

وی درمورد رای باشگاه پرسپولیس در روز انتخابات فدراسیون فوتبال افزود: نمی توانم این رای را اعلام کنم زیرا برای آن فرد تبلیغ می شود و این منطقی نیست البته این رای حبیب کاشانی نیست بلکه رای باشگاه بوده و پس از مشورت درهیئت مدیره و مشورت با کادر فنی بازیکنان فردی که حضورش در فدراسیون فوتبال به نفع این رشته خواهد بود را انتخاب می کنند.

کاشانی درمورد پاداش پیروزی پرسپولیس در دربی خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی ابتدای فصل هر برد داخل و خارج از خانه پاداش خاصی دارد و پیروزی در این دیدار نیز شامل پاداش جداگانه ای خواهد شد که سعی می کنیم در صورت برتری در این دیدار با جمع آوری تمام مبالغی که دوستان وعده آن را داده اند پاداش شایسته ای به بازیکنان بدهیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پایان گفت: آقای فتح الله زاده مدیری حرفه ای در ورزش هستند که بنده از لحاظ سنی و علمی از ایشان بسیار پایین ترهستم. من مدیری هستم که 109 روز از پیشینه فعالیت دربخش ورزشی دارم ولی ایشان پیشینه زیادی در این زمینه دارم.