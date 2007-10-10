بازیگر بریتانیایی‌ به زندان محکوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد ساترلند که در حال حاضر مجموعه تلویزیونی موفق "24" با بازی او از شبکه فاکس پخش می‌شود، به جرم رانندگی در حالت غیرعادی 30 روز و به جرم تخطی از قانون آزادی مشروط خود که در پرونده وی موجود است، 18 روز دیگر را در زندان می‌گذراند.

بازیگر 41 ساله که ماه گذشته در لس آنجلس بازداشت شد، به این حکم اعتراض نکرده است. ساترلند در عین حال باید یک دوره 18 ماهه آموزش در زمینه استعمال الکل را بگذراند و برای شش ماه هر هفته در کلاس‌های الکل درمانی شرکت کند. او در بیانیه‌ای از این اتفاق ابراز تاسف کرده است. حکم زندان این بازیگر مطرح از 21 دسامبر آغاز می‌شود.



ساترلند یکبار دیگر در سال 1993 برای رانندگی در حالت غیرعادی محکوم شده بود. او دسامبر سال 1966 در لندن به دنیا آمد و پسر دانلد ساترلند یکی دیگر از بازیگران مطرح دنیاست. ساترلند سال گذشته برای بازی در نقش جک بائر، یک مامور ضدتروریست فدرال در مجموعه تلویزیونی "24" برنده جایزه امی بهترین بازیگر مرد شد.