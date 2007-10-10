حضور رضایی در هیئت مدیره استقلال رسمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو ماه پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه امیدوار رضایی به عنوان ششمین عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال انتخاب شده است. در حالیکه صحت وسقم این خبر درسکوت خبری مسئولان باشگاه استقلال گم شده بود امروز در نشست مدیرعامل، سخنگو و سرمربی استقلال، علی فتح الله زاده تلویحا به حضور امیدوار رضایی درجلسات هیئت مدیره باشگاه اشاره کرد.

این ششمین عضوهیئت مدیره باشگاه استقلال است که حضور درجلسات مدیران باشگاه تا به امروزمسکوت مانده بود و خبر انتصابش در هیئت مدیره باشگاه چیزی در حد شایعه بود.

امیدوار رضایی در حالی به عنوان یکی از اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه استقلال فعالیت می کند که سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی اصلی این باشگاه باید به طور رسمی و شفاف این خبر را اعلام می کرد اما این اتفاق نیفتاد.