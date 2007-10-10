خشونت ها در عراق 45 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع پلیس شهر تکریت گفت : براثر انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در مسیر عبور گشتی نیروهای پلیس در مرکز تکریت، چهار نفر از جمله دو پلیس کشته و هشت غیر نظامی زخمی شدند.

یک منبع امنیتی عراق نیز از حمله افراد مسلح به یک گشتی پلیس در مرکز شهر دیوانیه و کشته شدن دو نیروی پلیس خبر داد و یک منبع فرماندهی پلیس دیوانیه گفت: براثر اصابت سه گلوله خمپاره به یک مدرسه ابتدایی در محله الاسکان این شهر، 11 دانش آموز و دو معلم زخمی شدند که حال سه نفر از دانش آموزان وخیم است. در این حمله دو غیرنظامی دیگر نیز در نزدیک مدرسه زخمی شدند.

خبرگزاری اصوات العراق نیز از عملیات انتحاری با یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در برابر مقر حزب دموکرات کردستان عراق در شمال شهر موصل و کشته شدن دو نفر و زخمی شدن 16 نفر دیگر خبر داد که اکثرا از اعضای این حزب هستند.