12 نفر در حمله افراد مسلح در افغانستان کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آصف بنوال از فرماندهان پلیس افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت : این تیراندازی سه شنبه شب روی داد که در جریان آن دو نفر از جمله یک مدرس در منطقه سید آباد در ولایت وردک در جنوب افغانستان کشته شد.

وی در اشاره به عناصر شورشی گروه طالبان افزود: 10 روستای بی گناه نیز به دست "دشمنان صلح" کشته شدند. نیروهای پلیس با قدرت عاملان تیراندازی را در روستاهای مجاور تحت پیگرد قرار داده اند.

در همین حال، غلام حزرت حزراتی از مسئولان دولتی محلی افغانستان به خبرگزاری فرانسه گفت : نیروهای امنیتی افغان سه موشک آماده شلیک به سمت مسئولان رسمی افغانستان و پیمان ناتو را در جریان مراسمی که قرار بود امروز در پایگاه نظامی هرات در شمال غرب این کشور برگزار شود، کشف کردند.