شنبه ، عید فطر در بسیاری از کشورهای اسلامی؛ اخبار هفتگی جهان اسلام

بیشتر کشورهای اسلامی از جمله مصر، سودان، امارات، بحرین، عربستان و برخی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی شنبه 21 مهر ماه و کشورهایی چون الجزایر، لیبی و ترکیه نیز جمعه را عید سعید فطر اعلام کرده اند.

شنبه؛ عید بسیاری از کشورهای اسلامی

دکتر صلاح محمد محمود رئیس آموزشگاه ملی تحقیقات نجومی و ژئوفیزیک مصر گفت: با توجه به اینکه ماه رمضان امسال 30 روزه است، شنبه 13 اکتبر ( 21 مهر ماه ) عید سعید فطر خواهد بود . دکتر معاویه شداد رئیس بخش نجوم دانشگاه خارطوم سودان نیز با 30 روز خواندن ماه مبارک رمضان، شنبه را عید سعید فطر اعلام کرد.

استاد فیزیک دانشگاه بحرین نیز شنبه را عید سعید فطر خواند. در مالزی نیز شنبه 13 اکتبر به عنوان عید سعید فطر اعلام شده است. شورای نجوم امارات با اشاره به اینکه ماه رمضان امسال 30 روزه است، عید فطر را در امارات و بیشتر کشورهای اسلامی شنبه اعلام کرد.

محمد روضان شایعی نیز از محققان نجوم عربستان عید فطر را در این کشور 12 اکتبر یعنی جمعه 20 مهر ماه عنوان کرد و گفت: اگر هوا خوب و صاف باشد، رؤیت هلال ماه ممکن است. همچنین محاسبات نجومی در اثبات ماه رمضان یا عید فطر کافی نیست. بلکه باید با چشم مجرد یا به وسیله دستگاههای مجهز رؤیت شود، چرا که امکان خطا کمتر خواهد بود.

دکتر لوط بوناطیرو محقق نجوم الجزایر نیز جمعه را عید فطر اعلام کرد و گفت: ماه و خورشید روز پنجشنبه ساعت 5 و 1 دقیقه به وقت گرینویچ قرینه می شوند و مسافت این وقت و زمان غروب خورشید در الجزایر حود 12 ساعت و 45 دقیقه است که جمعه عید فطر خواهد بود.

در لیبی نیز جمعه اول ماه شوال و عید فطر اعلام شده است. شورای امور دینی ترکیه نیز بر اساس تقویم سالانه کشور و محاسبات نجومی جمعه را عید فطر خواند.

مسلمانان قدس در مسجدالاقصی معتکف شدند

صدها تن از شهروندان مسلمان قدس به منظور احیای لیالی قدر و انجام مناسک دینی خود وارد مسجدالاقصی شدند تا علاوه بر شب زنده‌داری در این مکان مقدس و تاریخی، برای آزادی قدس دعا کنند، در چنین فضایی افراط گراهای یهودی نیز به منظور ادای شعائر دینی خود به مسجدالاقصی و مسلمانان یورش بردند که مسلمانان مانع ورود آنها شدند.

صدها نفر از شهروندان، ساکنان و گروههای مختلف از مؤسسات اسلامی شهر قدس و نوار غربی طی چند روز گذشته به مسجدالاقصی آمدند تا در دهه آخر ماه مبارک رمضان ضمن اینکه معتکف می شوند، به احیای لیالی قدر پرداخته و با وجود ممانعتهای اسرائیل مناسک عبادی خود را به جا آورند.



شیخ کمال خطیب معاون رهبر جنبش اسلامی فلسطین از مسلمانان خواست تا به منظور اقامه سنت اعتکاف در دهه آخر ماه مبارک رمضان به مسجدالاقصی آمده و شبهای قدر را در این مسجد برگزار و برای آزادی قدس از چنگ اشغال و یهودیت دعا کنند و تصریح کرد: اعتکاف در مسجدالاقصی دلایل دیگری نیز دارد که منجر به بقای قدس همچون شهری اسلامی با وجود تدابیر اسرائیل که با هدف جداسازی آن از دیگر شهرهای فلسطین می کند، خواهد شد.

شیخ محمد حسین مفتی اعظم قدس و سرزمین فلسطین نیز آبادانی مسجدالاقصی و اعتکاف در آن را از واجبات دینی خواند و گفت: این امر به مصلحت دین و ملت فلسطین خواهد بود. چرا که وجود انبوه نمازگزاران در مسجدالاقصی برای اقامه نماز، شب زنده داری و اعتکاف، به جهانیان ثابت می کند که این مسجد از آن مسلمانان بوده و تنها شهر قدس شهر اشغال شده است و پایتخت تاریخی اسرائیل نیست.

از این رو نمازگزان معتکف در مسجدالاقصی مستقر شدند و به شب زنده داری و عبادت در آن پرداختند تا اینکه افراط گراهای یهودی با در دست داشتن نقشه هیکل موهوم به مسجدالاقصی تعرض کردند و خواستند تا عبادت دینی خود را در عید مخصوص یهود در این بنای تاریخی مسلمانان اقامه کنند که مسلمانان مانع از تعرض افراط گراهای یهودی به مسجدالاقصی و اقامه مناسک عید آنها شدند؛ در واقع آنها را از مسجدالاقصی طرد کردند و مجددا برای اقامه نماز و عبادت به مسجد بازگشتند.

نیروهای امنیتی اسرائیل که شاهد این ماجرا بودند برای حمایت افراط گراها به مسلمانان در مسجدالاقصی یورش بردند، اما با مقاومت نمازگزاران مسلمان مجبور به خروج فوری از مسجدالاقصی شدند، به گونه ای که تجمع معتکفان مانع از تکرار هجوم آنها شد.

پس از این افراط گراهای یهودی تظاهراتهایی را در خیابانها، کوچه ها، راهها و بازارهای تاریخی قدس راه انداختند تا به دیوار البراق ( دیوار ندبه) رسیدند و در آنجا مناسک دینی خود را به مناسبت عید یهودی به جا آوردند .نیروهای نظامی در ورودی اصلی شهر مستقر شدند و به تفتیش و بازرسی شهروندان مسلمان می پرداختند و مانع می شدند که اتومبیلها یا اتوبوسها به خیابانهای اصلی و شهر قدس وارد شوند؛ اما اتومبیلهای خاصی را برای انتقال یهودیان افراطی به باب المغاربه و دیوار البراق قرار دادند.

دیدار وزیر خارجه ترکیه از مسجدالاقصی

ظهر یکشنبه 15 مهرماه علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه از مسجدالاقصی دیدار کرد و با وجود تدابیر شدید امنیتی اسرائیل نماز ظهر را در این مسجد اقامه کرد. شیخ عزام الخطیب مدیر اوقاف قدس و شیخ عبدالعظیم سلهب مدیر شورای قدس به همراه دیگر مسئولان قدس و مسجدالاقصی، سفیران و رایزنان ضمن استقبال، او را همراهی کردند.

در این سفر وزیر خارجه ترکیه از قبة الصخرة نیز دیدن و با مسئولان فلسطین درباره وضعیت مسجدالاقصی و تعرضات و تدابیر رژیم اشغالگر اسرائیل گفتگو کرد. این اولین دیدار وزیر خارجه ترکیه از مسجدالاقصی بوده و قرار است که از لبنان، سوریه و دیگر کشورها به منظور ارائه جایگاه ترکیه در منطقه دیدن کند.

5 هزار نسخه قرآن کریم به مسجدالاقصی ارسال می‌شود

پس از ارسال 10 هزار نسخه قرآن کریم به فلسطین اشغالی، 5 هزار نسخه دیگر نیز از سوی اردن به مسجدالاقصی، مسجد قبة الصخره و مساجد بیت المقدس ارسال می شود. وزارت اوقاف و مقدسات اسلامی اردن اعلام کرد که در ماه مبارک رمضان 10 هزار نسخه قرآن کریم را به مساجد نوار غربی فلسطین ارسال کرده است.

توزیع قرآن با همکاری وزارت اوقاف و سفارت فلسطین در امان صورت گرفته که درراستای حمایت از مردم فلسطین، نمازگزاران و قاریان قرآن کریم در ماه مبارک رمضان بوده است. این وزارت در ادامه افزود: قرار است که 5 هزار نسخه دیگر نیز به مسجدالاقصی، مسجد قبة الصخره و مساجد بیت المقدس ارسال شود.

کتاب "40 حدیث مقدس" در فلسطین منتشر شد

کتاب جیبی "40 حدیث مقدس" تألیف دکتر فتحی رائد در 32 صفحه از سوی مؤسسه آبادانی مقدسات اسلامی الاقصی در فلسطین منتشر شده است.کتاب جیبی " 40 حدیث مقدس" شامل 40 حدیث نبوی درباره فضایل مسجدالاقصی، قدس و آنچه که در اطراف آن رخ داده و شرح مختصری از معانی احادیث است.

این کتاب که توسط شیخ رائد فتحی در 32 صفحه در قطع کوچک گرد آوری شده، جلد آن تصویری از مسجدالاقصی است و به منظور چهلمین سال اشغال قدس و مسجدالاقصی تألیف شده تا به معانی قداست، ابعاد مختلف دینی، عبادی و روحی مسجدالاقصی در قلبهای مسلمانان تعمیق بخشد. این مؤسسه به توزیع ده ها هزار نسخه از این کتاب میان مساجد روستاها و شهرهای فلسطین اقدام کرده و قرار است که در آینده میان جهان اسلام توزیع شود.

فقرزدایی مهمترین هدف یازدهمین اجلاس سران کشورهای اسلامی است

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی مهمترین اهداف یازدهمین اجلاس سران کشورهای اسلامی در ماه مارس سال 2008 را توسعه و پیشرفت کشورهای اسلامی، همچنین فقرزدایی از کشورهای آفریقایی عضو سازمان اعلام کرد و گفت: از دیگر مباحث مهم این اجلاس تعدیل به همراه بررسی فعالیتهای دهمین اجلاس سران کشورهای اسلامی است که دسامبر سال 2005 در مکه برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه کشورها، دولتها و نمایندگان در اجلاس سران کشورهای اسلامی در سنگال همه مسائل عمیق جهان اسلام را بررسی می کنند، تصریح کرد: نمایندگان به صورت ویژه بر امور قاره آفریقا و توسعه جهان اسلام به شکل خاص تمرکز خواهند کرد.

اکمل الدین احسان اوغلو با تأکید بر اینکه مهمترین مسئله بررسی فقر و فقرزدایی در جهان اسلام خواهد بود، یادآور شد: اگر چه اجلاس سران کشورهای اسلامی در مکه صندوقی برای این هدف با پیش بینی هزینه 10 میلیارد دلاری در نظر گرفت، اما آنچه که تاکنون به این صندوق رسیده، 2 میلیارد و 600 میلیون دلار است که انتظار می رود تا فوریه 2008 این مبلغ کامل و کشورهای عضو سازمان به منظور مبارزه با فقر در آن مشارکت کنند.

دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی افزود: این سازمان سعی در تشویق همه فعالیتها به منظور توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای عضو مانند حمایت از صنعت، فعال سازی تجارت، انتقال تکنولوژی به ویژه در کشورهای عضو در آفریقا دارد. به گونه ای که در فعالیتهای جدید اقتصادی کشورهای آفریقا که با برنامه های خاص صورت می گیرد، مشارکت می کند.

آموزشهای دینی باید مرتبط با ارزشهای اخلاقی باشند

رئیس شورای عالی اسلامی الجزایر در همایش "دین و آموزش" با اشاره به ضرورت تربیت اسلامی صحیح نسلهای آینده گفت: آموزشهای دینی در مدارس و خانواده باید مرتبط با اخلاق و ارزشهای اخلاقی باشند چرا که این امور این در تحکیم ارزشهای صحیح اسلامی نقش به سزایی ایفا می کنند.

دکتر ابوعمران الشیخ رئیس شورای عالی اسلامی الجزایر دیروز یکشنبه 15 مهر ماه در همایش "دین و آموزش" در الجزایر به ضرورت استفاده از تربیت اسلامی صحیح نسلهای آینده اشاره کرد و گفت: باید به نسل جدید آموزش داد تا از تقالید، آداب و رسوم و اخلاقی که هیچ ارتباطی با شریعت اسلام و سنتهای دینی مسلمانان ندارند، بپرهیزند.

وی با اشاره به اینکه تدریس آموزش دینی باید بر اساس تعالیم ادیان سه گانه آسمانی صورت گیرد تا از برخورد تمدنها جلوگیری شود، افزود: با وجودی که اختلاف میان ادیان الهی در برخی مسائل مربوط به تربیت دینی وجود دارد، اما می توان با حفظ جوانب روحی کودکان و برنامه ریزی در این خصوص اقدام کرد. آموزشهای دینی باید مرتبط با اخلاق، ارزشهای اخلاقی و خیرخواهانه باشد همچنین مدارس، مساجد و خانواده ها نیز باید به این مسئله توجه بسیاری کنند.

وی با تأکید براینکه نقش مدارس، مساجد و خانواده دها در تحکیم ارزشهای تربیت صحیح اسلامی در جوامع اسلامی قابل توجه است، یادآور شد: نمی توان نقش این مؤسسات مهم و با ارزش را در تربیت اسلامی کودکان نادیده گرفت، چرا که نقش آنها در دورانهای مختلف زندگی کودک تأثیر بسیتری برشخصیت و دیدگاههای او می گذارد.

عدم تدریس فقه مذاهب سنی در مؤسسات الازهر جنجال آفرید

در پی تصمیم شیخ الازهر مبنی بر عدم تدریس فقه مذاهب چهارگانه سنی(مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی) در دبیرستانهای وابسته به دانشگاه الازهر، جنجالی جدید به وجود آمد چرا که گروهی این تصمیم را محو کامل میراث فقهی از مؤسسه الازهر قلمداد می‌کنند.

شورای عالی الازهر تصمیم عدم تدریس فقه مذاهب چهارگانه سنی ( مالکی، حنبلی، شافعی و حنفی) در دبیرستانهای وابسته به دانشگاه الازهر مصر را اعلام کرد و گفت: این طرح در سالهای گذشته نیز در دبستانهای وابسته به دانشگاه الازهر مصر اجرا شده بود. دکتر محمد سید طنطاوی شیخ الازهر و استاد فقه این دانشگاه درباره تصمیم جدید گفت: قرار است شیوه‌ای خاص به شیوه آموزشی آینده در این مدارس اضافه شود.

تصمیم شورای عالی بر این است که کتاب " اعتدال در فقه مذاهب چهارگانه" را که طنطاوی تألیف کرده، در سال تحصیلی جدید تدریس شود. همانطور که به تعدیل برخی از مواد درسی برای کلاسهای چهارم، پنجم و ششم ابتدایی" اقدام کرده و یا درس ریاضی را به آموزشگاههای نمونه اضافه کرده است.

دکتر احمد طه ریان استاد فقه تطبیقی و عضو سابق جبهه علمای الازهر با اشاره به اینکه این تصمیم در واقع برای مسلمانان ناگوار است، اظهار داشت: عدم تدریس فقه مذهبی که از میراث اسلامی گرفته شده، امیری خطرناک است که منجر به عدم آشنایی درباره احکام عبادات، معاملات، مسائل مختلف فقهی و احکام شرعی در آینده خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برخی از دانش آموزان این دبیرستان از کشورهای دیگر آمده اند تا فقه یعنی فقه اسلامی چهارگانه را آموزش بینند، تصریح کرد: عدم تدریس این مذاهب منجر می شود تا میراث الازهر نیز ملغی شود و دانش آموزان به کشورهای خود باز گردند. این تصمیم به این معناست که علم شرعی وابسته به احکام سنی محو خواهد شد؛ زیرا زمانی که در آموزشگاههای دینی تدریس نشود، در هیچ جای دیگر جز در شوراهای خیریه تدریس نخواهد شد. هنگامی که فقه مذهبی نیز در دبستانها تدریس نشد گفتند که قواعد کلی در این مرحله گفته می‌شود و در دبیرستانها به صورت کامل و تفصیلی تدریس می شود. اما تصمیم به عدم تدریس آن در دبیرستانها نیز با مخالفت شدیدی رو به رو می‌شود.

وی افزود: هنگامی که تصمیم به عدم تدریس این ماده درسی از دبستانها مطرح شد، با شیخ الازهر حدود 1 ساعت مناقشه کردم . ولی او در پایان به من گفت که کمیته این شیوه را برگزیده است و نظر تو را نیز بررسی می کنیم. اما من 4 سال است که منتظرم و به درخواست من اعتنایی نشده است تا اینکه تصمیم خطرناک دیگری گرفتند. الازهر تنها جایی است که در آن فقه مذهبی در سطح دانشگاهی در جهان تدریس می‌شود.

دکتر طه ریان اظهار داشت: تدریس فقه در یک مرحله کافی نیست. دروس علمی مانند ریاضیات در دبستان مختصر، در دبیرستان به تفصیل و در دانشگاهها کامل تدریس می شود؛ بنابراین فقه نیز باید به همین شیوه در مورد توجه قرار گیرد نه آنکه با گذشت زمان کمرنگ شود.

سال آینده "سال تقریب میان ادیان و فرهنگها " نامگذاری شود

رئیس جمهور قزاقستان با اشاره به اینکه همدلی میان ادیان و همزیستی مسالمت آمیز میان گروه‌های نژادی، عاملی برای حفظ امنیت جهانی است، پیشنهاد کرد سال 2008 "سال تقریب میان ادیان و فرهنگها" نامگذاری شود . نورسلطان نظر بایف رئیس جمهور قزاقستان شنبه 14 مهر در شصت و دومین شورای عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و گفت: بیشتر مسائل در راستای " برخورد تمدنها " صورت می گیرد بنابراین باید به بیداری بحران عقاید به منظور مبارزه با ارعاب و افراط دینی اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه همدلی میان ادیان و همزیستی مسالمت آمیز میان گروه‌های نژادی عاملی برای حفظ امنیت جهانی خواهد بود، تصریح کرد: قزاقستان نمونه ای از کشورهایی است که به مسئله تسامح اهمیت بسیاری می دهد، به طوری که نمایندگان 130 ملیت و 45 گروه دینی در آن زندگی می کنند و این تسامح عاملی اساسی برای برقراری صلح، آرامش و پیشرفتهای اقتصادی در کشور قزاقستان به شمار می رود.

وی با بیان اینکه مهم است گفتگوی میان ادیان جهان درباره مسائل مختلف جهان معاصر صورت گیرد، افزود: قزاقستان طی سالهای اخیر از 2003 تا 2006 همایشی برای رهبران ادیان جهان برگزار کرده است که سعی در از بین بردن بحرانهای دینی در جهان داشته است، از این رو شایسته است سال آینده به سال تقریب میان ادیان و فرهنگها نامگذاری شود.

طرح جدید بازسازی آثار اسلامی مصر آغاز می‌شود

طرح جدید بازسازی و ترمیم آثار اسلامی شهرهای مختلف مصر به منظور احیای میراث مسلمانان پس از عید سعید فطر آغاز می‌شود. آثار اسلامی مصر از آثار تاریخی و هنرهای اسلامی مسلمانان در دورانهای مختلف به شمار می روند که شورای عالی آثار باستانی مصر اعلام کرده آنها را ترمیم و بازسازی می‌کند.

این طرح شامل ترمیم و بازسازی بخشهای معماری است و در صدد است ساختمانهای تاریخی و باستانی را که به دست مسلمانان ساخته شده و طی دورانهای مختلف تاریخی بر روی آنها کار کرده اند بازسازی و ترمیم کند. مرحله اول این طرح در سال 2002 آغاز شد که شامل ترمیم و بازسازی 10 ساختمان باستانی بود که این آثار برگرفته از معماری اسلامی و هنرهای دینی مسلمانان بودند.

طرح ترجمه فوری نماز تراویح در عربستان اجرا می‌شود

طرح ترجمه فوری نماز تراویح در مسجدالحرام به زبان انگلیسی و در مسجدالنبی به زبان فرانسوی در دهه آخر ماه رمضان اجرا می‌شود. وزارت امور اسلامی، اوقاف، دعوت و ارشاد عربستان اعلام کرد: مرحله دوم از طرح ترجمه فوری نماز تراویح در مسجدالحرام به زبان انگلیسی و در مسجدالنبی به زبان فرانسوی با همکاری وزارت فرهنگ و اطلاع رسانی آغاز شده است.

این طرح که یکی از وسایل معرفی محاسن دین اسلام، تبیین معانی قرآن کریم برای مسلمانان و غیر مسلمانانی است که به زبان عربی سخن نمی‌گویند، در دو مرحله اجرایی برگزار می‌شود. مرحله اول در 20 روز اول ماه مبارک رمضان که مورد استفاده افراد بسیاری قرار گرفته و واکنشهای مثبتی از سوی مسلمانن داشته است. مرحله دوم نیز در دهه آخر ماه رمضان اجرا می‌شود که اینک در حال اجرا است.

پایگاه اینترنتی فتوا و تحقیقات اسلامی در عربستان راه‌اندازی شد

پایگاه اینترنتی تخصصی در زمینه فتوا و تحقیقات اسلامی به منظور استفاده از مطالعات و تحقیقات اسلامی و فتوا در مسائل مختلف در عربستان راه‌اندازی شده است.پایگاه اینترنتی اسلامی تخصصی که از سوی اداره تحقیقات علمی و فتوای عربستان راه‌اندازی شده است، امکان پاسخگویی به سؤالات مختلف در زمینه مسائل مختلف اسلامی و فتوا را داراست.

این پایگاه اینترنتی که دارای یک فهرست کامل از مطالب موجود در سایت است، امکان جستجوی پیشرفته را نیز دارد. این پایگاه با نظر شورای علمای بزرگ عربستان راه‌اندازی شده است آدرس این پایگاه اینترنیتی www.alifta.com است.

نمایشگاه "خطوط اسلامی - چینی" در امارات برگزار می‌شود

نمایشگاه " خطوط اسلامی - چینی" شامل تابلوهایی از هنر خط اسلامی و چینی با هدف ایجاد پل ارتباطی میان تمدنهای اسلامی و غیر اسلامی از 25 تا 27 مهر ماه در امارات برگزار می‌شود. نمایشگاه " خطوط اسلامی - چینی" شامل 200 تابلو از خطاطان بین‌المللی چین است که در مجمع فرهنگی ابوظبی از 17 تا 19 اکتبر ( 25 تا 27 مهرماه) در امارات برگزار می‌شود.

نمایشگاه شامل تابلوهای هنرهای خط عربی با شیوه چینی خواهد بود. بیشتر تابلوهای این نمایشگاه از حجی نورالدین است که در سال 1963 در شرق چین متولد شد. وی هنر خط عربی را در دانشکده اسلامی چین فرا گرفت و تحقیقات وسیعی در زمینه فرهنگ اسلامی انجام داد. وی اولین چینی مسلمانی بود که جایزه خط عربی مصر را از آن خود کرد و اینک در امریکا زندگی می‌کند. تابلوهای وی تلفیقی از هنر خط اسلامی و چینی به شمار می‌روند.

قرار است که یکی از کارشناسان هنرهای اسلامی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه سخنرانی کند. این نمایشگاه با همکاری شرکت " اناسی " امارات، آموزش عالی و تحقیقات علمی امارات با هدف پیشرفت هنر و فرهنگ در راستای خلق جوی فرهنگی و ایجاد پلی ارتباطی با تمدنهای دیگر برگزار می‌شود.

نمایشگاه " تصاویر مساجد جهان" در امارات برگزار شد

نمایشگاه "تصاویر مساجد جهان" به منظور ارائه هنر، تمدن و فرهنگ مسلمانان به جهانیان طی یک هفته در امارات برگزار شد. نمایشگاه " تصاویر مساجد جهان" روز سه شنبه 10 مهرماه با هدف برقراری ارتباط هنری، تمدنی و فرهنگی میان مسلمانان جهان با غیر مسلمانان و اشاعه اسلام در همه نقاط افتتاح شده است.

تعداد عکسهای این نمایشگاه به بیش از 150 عکس از 48 کشور اسلامی و غیر اسلامی رسیده است. این نمایشگاه با همکاری وزارت اوقاف شارجه، اداره فرهنگ و اطلاع رسانی، جشنواره هنرهای اسلامی برگزار می شود که تا 8 اکتبر ( 16 مهرماه) ادامه خواهد داشت. این نمایشگاه عکسهایی از برجسته ترین و مهمترین مساجد جهان از کشورهای عربی و اسلامی همچنین روسیه، پاکستان، هند، سوئد، ترکیه را به نمایش می گذارد.

تعدادی از این عکسها متعلق به هنرمند عراقی محمود حسن است که شامل 35 عکس از سرامیکها و دیوراهایی است که در آنها از حروف و تزئینات اسلامی استفاده شده است. وی از هنرمندانی است که نقش به سزایی در معرفی تمدن و فرهنگ عمیق اسلام و تاریخ مسلمانان به جهانیان دارد.

6 هزار نسخه قرآن به زبان گجراتی در هند توزیع شد

شورای اسلامی ایالت گجرات هند به منظور معرفی قرآن کریم و دعوت از مردم این منطقه به قرآن، 6 هزار نسخه قرآن ترجمه شده به زبان گجراتی را میان مردم این ایالت توزیع کرد. این شورا در راستای اهتمام به کتاب آسمانی و جذب مردم این ایالت به قرآن و استفاده از معانی آن، طی طرحی به توزیع 6 هزار قرآن کریم به زبان گجراتی طی در 10 روز اقدام کرده است.

شورای فوق در نظر دارد در طرحهای آینده، به توزیع قرآن به زبانهای هندی، انگلیسی، پنجابی، بنگالی و ملیالی نیز بپردازد تا کسانی که با این زبانها سخن می گویند نیز با محتویات قرآن آشنا شوند. شورای اسلامی ایالت گجرات هدف از این اقدام را تعمیق در آیات قرآن کریم و اطلاع بر آنچه که از سوی حق نازل شده است، خواند.