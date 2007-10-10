فضای حاکم بر باشگاه بی سابقه است / در پست هافبک کارایی ام بیشتر خواهد بود

به گزارش خبرنگارمهر، کریم باقری که درچهارمین نشست خبری باشگاه پرسپولیس سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: پیش ازهرصحبتی باید ازآقای کاشانی تشکرکنم زیرا فضای بسیارخوبی را درتیم مهیا کرده است که درچند سال گذشته که درپرسپولیس بوده ام چنین فضایی را ندیده بودم.

وی ادامه داد: وجود چنین فضایی باعث شکل گیری محیط آرامی برای برگزاری تمرینات و حضور موثر بازیکنان درمسابقات شده است که امیدوارم درسایه این آرامش فصل موفقی را سپری کنیم .

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: شرایط تیم پیش از دیدار با استقلال بسیارمناسب است و بازیکنان با روحیه بالا در تمرینات گروهی شرکت می کنند و امیدوارم در روز یکشنبه با ارائه یک بازی قابل قبول و زیبا، بتوانیم در این دیداربه پیروزی دست یابیم.

وی درمورد مشکلات بوجود آمده درمورد بستن بازوبند کاپیتانی تیم فوتبال پرسپولیس اضافه کرد: درپرسپولیس چنین مشکلی وجود ندارد زیرا همه به بازیکن به کسوت احترام می گذارند. در پرسپولیس پس از من، کریمی کاپیتان است که فعلا با بازی نکردن فرشید، شیث رضایی و محمدرضا مامانی کاپیتان های بعدی پرسپولیس هستند.

باقری درپایان گفت: امسال کادرفنی از من درخط میانی استفاده می کند که مطمئنا دراین پست کارایی ام بیشترخواهد بود. سالهای گذشته چون بیشتر درخط دفاع بازی می کردم کمترگلزنی می کردم اما امسال درهمان پستی که به آن علاقه دارم، بازی می کنم و تمام تلاشم را بکار می گیرم تا از موقعیت هایی که بدست می آورم برای شوتزنی و گلزنی استفاده کنم .