طرح توسعه قرآنی تلاوت نور در دستور کار مساجد قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حجت الاسلام حمید ارباب سلیمانی شامگاه گذشته در گردهمایی مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان افزود: موضوع مسجد بدون تلاوت قرآن همواره یکی از ایراداتی است که برخی مساجد شیعیان وارد است بر همین اساس در راستای رفع این مشکل این طرح در دستور کار مساجد قرار گرفت.

دبیر عالی مساجد کشور ادامه داد: در حال حاضر 15 هزار مسجد در کشور روزانه یک صفحه قرآن تلاوت می کنند.

سلیمانی اظهار داشت: تاکنون در راستای اجرای هر چه بهتر این طرح، بیش از 350 هزار جلد قرآن در مساجد کشور توزیع شده است.

این مسئول همچنین تجهیز کتابخانه های مساجد کشور را از دیگر برنامه های ستاد عالی مساجد دانست و یادآور شد: طی چند ماه گذشته بیش از 5/1میلیارد تومان در این زمینه هزینه شده است علاوه بر این خرید کتب کمک درسی برای کتابخانه های مساجد از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای مساجد کشور است و تاکنون نیز بیش از دو میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تعداد کانون های فرهنگی مساجد اصفهان را 150 کانون عنوان و خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری 100کانون دیگر به این تعداد اضافه خواهد شد.

سلیمانی بیان داشت: دولت نهم توجه و اهتمامی جدی به مساجد دارد و دستاورد سفرهای استانی خود گویای این مسئله است.