کمبودهای قرآنی نباید باعث ایجاد سستی شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری شامگاه گذشته در گردهمایی مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان اظهار داشت: امروز دشمن با تمام بضاعت به میدان آمده است و ما نباید خودمان را سرگرم کاستی های این عرصه کنیم.

این مسئول با اشاره به این که کانون های فرهنگی مساجد به صورت خودجوش به وجود می آیند، افزود: باید همواره شیوه و منش پیامبر اسلام (ص) برای ما الگو باشد و کمبودها نباید در این عرصه تزلزل ایجاد کند.

استاندار اصفهان یادآور شد: هرچند که دولت و مجلس وظیفه حمایت از کانون های فرهنگی مساجد را برعهده دارند اما بضاعت دولت در این زمینه کا فی نیست و مردم باید با روحیه ای عاشورایی به میدان آمده و در این عرصه گام های موثری بردارد.

در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به سیاست های جدید دولت اظهار داشت: یکی از سیاست های فعلی کوچک شدن دولت است هر چند که این عقیده مثبت و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است اما این موضوع در خصوص فعالیت های فرهنگی، عقیده درستی نیست.

سید علیرضا حسینی خاطر نشان کرد: فعالیت های قرآنی همراه نیاز به توسعه دارد.

این مسئول با اشاره به این که طرح کانون ها و فعالیت های فرهنگی مساجد در اصفهان همواره موفق بوده است، بیان داشت: در حال توسعه کانون های مساجد هستیم و تاکنون موفق به فعال کردن 165 کانون فرهنگی در اصفهان شده ایم که این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 300 مرکز افزایش خواهد یافت.