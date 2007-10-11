  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۹:۳۴

استاندار اصفهان:

کمبودهای قرآنی نباید باعث ایجاد سستی شود

کمبودهای قرآنی نباید باعث ایجاد سستی شود

اصفهان - خبرگزاری مهر: استاندار اصفهان گفت: شاید کاستی هایی در امکانات و تجهیزات قرآنی باشد اما این کاستی ها نباید باعث ایجاد سستی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سید مرتضی بختیاری شامگاه گذشته در گردهمایی مدیران مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اصفهان اظهار داشت: امروز دشمن با تمام بضاعت به میدان آمده است و ما نباید خودمان را سرگرم کاستی های این عرصه کنیم.

این مسئول با اشاره به این که کانون های فرهنگی مساجد به صورت خودجوش به وجود می آیند، افزود: باید همواره شیوه و منش پیامبر اسلام (ص) برای ما الگو باشد و کمبودها نباید در این عرصه تزلزل ایجاد کند.

استاندار اصفهان یادآور شد: هرچند که دولت و مجلس وظیفه حمایت از کانون های فرهنگی مساجد را برعهده دارند اما بضاعت دولت در این زمینه کا فی نیست و مردم باید با روحیه ای عاشورایی به میدان آمده و در این عرصه گام های موثری بردارد.

در بخش دیگری از این جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به سیاست های جدید دولت اظهار داشت: یکی از سیاست های فعلی کوچک شدن دولت است هر چند که این عقیده مثبت و در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است اما این موضوع در خصوص فعالیت های فرهنگی، عقیده درستی نیست.

سید علیرضا حسینی خاطر نشان کرد: فعالیت های قرآنی همراه نیاز به توسعه دارد.

این مسئول با اشاره به این که طرح کانون ها و فعالیت های فرهنگی مساجد در اصفهان همواره موفق بوده است، بیان داشت: در حال توسعه کانون های مساجد هستیم و تاکنون موفق به فعال کردن 165 کانون فرهنگی در اصفهان شده ایم که این تعداد تا پایان سال جاری به بیش از 300 مرکز افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 566784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها