مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز

آفرینش:

اکونومیست: نرخ بیکاری امسال به 12 درصد می رسد

بازگشت ساعات کار ادارت به وضعیت قبل از ماه رمضان

درهمکاری با آژانس تجدید نظر می کنیم ، هشدار حداد عادل درباره تشدید تحریم ها به غرب



آرمان :

مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان دانشگاه ها تاکید کردند: ضرورت پیگیری مستمر وامیدوارانه برای تحقق آرمان های بزرگ

هیئت دولت تصویب کرد: مستاجران کم درآمد تسهیلات قرض الحسنه می گیرند

عدم امکان رویت هلال ماه طی عصر پنجشنبه درایران



اعتماد:

گفت و گو با سفیر عراق در ایران ، ما وارث ویرانه ایم

گفت و گو با دکتر اسدالله اطهری، روابط ترکیه و آمریکا بر لبه تیغ

تزار و امپراتور، دفاع پوتین از برنامه هسته یی ایران دردیدار با سارکوزی



اعتماد ملی :

مقام معظم رهبری: حمایت از دولت به معنی تایید همه کارها نیست

مخالفت شرکت های فرانسوی با تحریم ایران

هشدار روحانی درباره اوضاع کشور



ایران :

با امضای تفاهمنامه وزارت مسکن و شهرسازی با 6 بانک دولتی فراهم شد، تسهیلات بانکی برای 600 هزار واحد مسکونی

رئیس جمهوری در جمع دانشجویان: دولت نهم انتقاد پذیر ترین دولت است

از غروب امروز آغاز می شود، تکاپوی 150 گروه رصد گر برای رویت هلال شوال



ابرار:

انتقاد مسئول مرکز مشاوره حوزه علمیه قم از برنامه های سیما در ماه مبارک رمضان

عضو اصولگرایان مستقل: سوزاندن فرصت ها به هیچ عنوان قابل بخشش نیستَ

معاون وزیر کشور: مجلس هفتم و دولت نهم محصول رای 15 ساله هاست



ابتکار:

خلف وعده وزارت مسکن برای ساخت 5/1 میلیون خانه در سال 86 ، فقط 500 هزار واحد مسکونی

9 ساعت مذاکره درباره سانتریفیوژها

کلید نیروگاه بوشهر در دست پوتین



اسرار:

در آستانه سفر رئیس جمهور روسیه به ایران : ایران مرکز مذاکرات پوتین و سارکوزی

حسن روحانی: کشور، ملک مطلق کسی نیست

مرعشی: حرف سلامتی را قبول ندارم سازمان مجاهدین انقلاب اشتباه می کند



پول:

بانک مرکزی اعلام کرد: افزایش نرخ تورم به 8/15 درصد

وزیر نیرو: بی مطالعه سد نمی زنیم

نگرانی شرکت های فرانسوی از تحریم ایران



توسعه:

قدرت الله علیخانی: پایان کار اصولگرایان سهم خواهی است

حسن روحانی: آثار اقتصاد سالم را در کشور نمی بینیم

نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر مسکن: تا ده سال آینده خرید مسکن منتفی است



تهران امروز:

غفلت از فرهنگ در شورای تدوین برنامه پنجم

وعده های وزیر مسکن محقق نشد، فقط شرایط ساخت 500 هزار واحد مسکونی در سال جاری فراهم شد

تمدید 5 سال معافیت سربازی مقیمان خارج کشور، امکان پذیرش سند منزل برای مشمولان در سفرهای خارجی



جام جم:

برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن انجام شد، امضای تفاهمنامه بین وزارت مسکن و 6 بانک

انتخابات مکانیزه آبان آزمایش می شود

گزارش " جام جم" از وضعیت بازار تلفن های همراه مونتاژ داخل ، غربت گوشی های همراه ایرانی



جوان:

رهبر انقلاب : به بهانه انتقاد نباید با مسئولان معارضه ودشمنی کرد

پرداخت بدهی دانشجویان آسیب پذیر از بودجه ریاست جمهوری

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی : سهام عدالت مشمولان مرحله اول دو برابر شد



جمهوری اسلامی:

موافقت 6 بانک با پرداخت 100 هزار میلیارد ریال وام مسکن

پوتین: هیچ مدرکی درباره تلاش ایران در زمینه تسلیحاتی وجود ندارد

افشای ابعاد جدید طرح آمریکا برای ترور سران کشورهای مخالف با سموم رادیواکتیو



خراسان:

مدیر کل اجرای احکام دیوان عدالت اداری در گفت و گو با خراسان خبر داد: الزام سازمان های بیمه گر به پرداخت هزینه درمان بیماران بستری درهمه واحدهای درمانی

تفاهم نامه همکاری وزارت مسکن با 6 بانک برای اعطای تسهیلات 14 میلیون تومانی تولید مسکن امضا شد

النهار خبر داد: احتمال دیدار متکی و سعود الفیصل در هفته آینده



حمایت:

معاون اول قوه قضائیه: قانون شوراهای حل اختلاف به زودی در مجلس نهایی می شود

وزیر نیرو: با کاهش مصرف ، وزارت نیرو خواستار شد؛ تدوین لایحه ایجاد ونظارت کامل بهزیستی بر مقاطع پیش ازدبستان

مدیر کل زندان های استان کرمان: بازدید قضات از نزدان در کاهش جمعیت کیفری تاثیر گذار است



حیات نو:

رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان تاکید کردند: ضرورت نخبه پروری سیاسی

پوتین در دیدار سارکوزی: ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست

بر اساس اعلام بانک مرکزی : افزایش نرخ تورم به 8/15 درصد رسید



خبر:

وزیر مسکن و 6 بان تفاهم نامه اعطای تسهیلات به سازندگان مسکن امضا کردند، شرایط جدید اعطای تسهیلات قرض الحسنه به مستاجران کم درآمد

قالیباف شهردار تهران در مراسم افتتاح چاپخانه موسسه همشهری، توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی از مهمترین دغدغه های شهرداری است

ارائه کارت ملی برای دریافت خدمات از 22 بهمن الزامی است



دنیای اقتصاد:

روند صعودی تورم در شهریور هم ادامه یافت، سبقت بازدهی بورس از تورم

سه کنسرسیوم خارجی خواهان خرید سهام مخابرات ایران

اعلام مواضع سران روسیه و فرانسه درباره مساله هسته ای



سرمایه:

افزایش 20 درصدی حجم بودجه عمومی سال 87

حمایت های ویژه دولت از صنعت برق ، برداشت یک میلیارد دلاری وزارت نیرو از صندوق ذخیره ارزی

بانک مرکزی : تورم در پایان شهریور ماه به 8/15 درصد رسید



سیاست روز:

هشدار همیلتون به جنگ افروزان کاخ سفید: دانش هسته ای ایران با اقدام نظامی از بین نمی رود

درنشست سران فرانسه و روسیه، پوتین: ادعای غرب درباره ایران دورغ است

دور سوم مذاکرات " وعیدی" و " هاینونن" امروز برگزار می شود؛ پیروزی تهران و آژانس در برابر غرب



صدای عدالت:

انتقاد ومطالبه از مسئولان طبیعی است، رهبر انقلاب: قبول نداشتن نظرات ولی فقیه ضدیت با آن نیست

مجید انصاری: صدا و سیما سخنرانی خاتمی در هاروارد را پخش کند

پوتین پس از دیدار با سارکوزی: مدرکی از ساخت سلاح هسته ای در ایران نداریم



عصر اقتصاد:

تفاهم نامه 100 تریلیون ریالی وزارت مسکن و 6 بانک

وزیر نیرو: مصرف برق به حداقل رسید

نظر آیت عظام درباره رویت هلال و فطریه: فطریه ده هزار ریال تعیین شد



قیام:

حسن روحانی: کشور،ملک کسی نیست

با امضای تفاهم نامه میان وزارت مسکن و 6 بانک دولتی صورت گرفت: آغاز پرداخت وام یک میلیونی آماده سازی و 14 میلیون تومان ساخت مسکن

مجیدانصاری: انتقاد از بی مهری های رسانه ملی به اصلاحات



کاروکارگر:

در دیدار رئیس جمهوری فرانسه، پوتین: ایران هیچ برنامه ای برای تولید سلاح هسته ای ندارد

گری سیک مشاورامنیت ملی کارتر: ایران درحال تبدیل شدن به قدرت اصلی خاورمیانه است

دور دوم مذاکرات ایران و آژانس درباره سانتریفیوژها انجام شد



کیهان:

با توافق وزارت مسکن و 6 بانک دولتی ، خانه بسازید، 80 درصد هزینه را وام بگیرید

ماه آینده، کارت های هوشمند سوخت رمزدار می شود

گزارش کیهان از بلا تکلیفی متقاضیان تندر 90



همبستگی:

حسن روحانی، عضو شورای عالی امنیت ملی کشور: شرایط کشور هر روز سخت تر می شود

پوتین: مدرکی مبنی بر این که ایران به دنبال سلاح هسته ای است وجود ندارد

قدرت الله علیخانی: خواهان تحقیق و تفحص مجلس در قضیه واردات شکر هستیم



همشهری:

رئیس جمهوری روسیه ادعاهای سارکوزی را رد کرد، پوتین: ایران به دنبال سلاح هسته ای نیست

برای طرح های وزارت نیرو انجام شد، برداشت 900 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی

پزشکان خانواده، بدون حقوق ، بدون امکانات



هدف واقتصاد:

از سوی بانک مرکزی 8/15 درصد آخرین نرخ اعلام شد: افزایش تورم

غضنفری خبر داد: معرفی 44 صادر کننده نمونه، برندسازی آغاز حضور رقابتی ایران در بازارهای دنیا

جهت اعطای تسهیلات ساخت واحدهای 99 ساله صورت پذیرفت، امضای تفاهم نامه 6 بانک با وزارت مسکن