مصوبات هئیت دولت در فنی و حرفه ای خراسان شمالی 100 درصد محقق شد

حسین بابایان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: عملیات اجرایی مرکز آموزشی طرح 18 ماهه شهرستان بجنورد به زودی آغاز می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: پروژه فوق به دلیل مشکلات مسکن و شهر سازی و عدم تحویل زمین تاکنون اجرایی نشده بود.

وی یادآور شد: با اجرایی شدن پروژه مذکور، 100 درصد مصوبات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی از محل سفر هیئت دولت به استان محقق خواهد شد.

بابایان بیان داشت: این پروژه در مرحله اول دارای دو هزار متر مربع زیر بناست که به منظور راه اندازی طرح 18 ماهه در رشته های مکانیک صنایع و مکانیک اتصالات طراحی و اجرایی می شود.

وی عنوان کرد: تهیه نقشه های اجرایی و تملک زمین این مرکز در زمینی به مساحت 6/6هکتار واقع در شهرک گلستان بجنورد انجام شده و اکنون در مرحله برگزاری مناقصه تعیین پیمانکار است.