  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۰۷

مصوبات هئیت دولت در فنی و حرفه ای خراسان شمالی 100 درصد محقق شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی گفت: مصوبات سفر هیئت دولت به خراسان شمالی در بخش فنی حرفه ای این استان 100 درصد محقق شده و آخرین پروژه این اداره نیز به زودی اجرا می شود.

حسین بابایان در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: عملیات اجرایی مرکز آموزشی طرح  18 ماهه شهرستان بجنورد به زودی آغاز می شود.

 

این مسئول خاطرنشان کرد: پروژه فوق به دلیل مشکلات مسکن و شهر سازی و عدم تحویل زمین تاکنون اجرایی نشده بود.

 

وی یادآور شد: با اجرایی شدن پروژه مذکور، 100 درصد مصوبات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان شمالی از محل سفر هیئت دولت به استان محقق خواهد شد.

 

بابایان بیان داشت: این پروژه در مرحله اول دارای دو هزار متر مربع زیر بناست که به منظور راه اندازی طرح 18 ماهه در رشته های مکانیک صنایع و مکانیک اتصالات طراحی و اجرایی می شود.

 

وی عنوان کرد: تهیه نقشه های اجرایی و تملک زمین این مرکز در زمینی به مساحت 6/6هکتار واقع در شهرک گلستان بجنورد انجام شده و اکنون در مرحله برگزاری مناقصه تعیین پیمانکار است.

کد مطلب 566800

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها