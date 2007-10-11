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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

مجموعه "خانه سبز" از شبکه دو پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "خانه سبز" از 22 مهرماه هر روز صبح از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "خانه سبز" ساخته مسعود رسام از یکشنبه 22 مهرماه جایگزین سریال "پزشک دهکده" می‌شود. "خانه سبز" در 22 قسمت هر روز ساعت 9 صبح پخش خواهد شد. پس از پایان این مجموعه و یادآوری موضوع آن برای بینندگان، سری جدید این مجموعه با نام "سرزمین سبز" در باکس سریال‌های شبانه پخش خواهد شد.

"سرزمین سبز" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که توسط مسعود رسام و بیژن بیرنگ ساخته شده است. در این سریال رضا (خسرو شکیبایی) و فرید (رامبد جوان) که همسران خود عاطفه و لیلی را از دست داده‌اند با خراب شدن خانه سبز خود را آواره می‌بینند و به نقاط مختلف ایران سر می‌زنند. این مجموعه 9 سال بعد از زمان ساخته شدن پخش می‌شود.

کد مطلب 566804

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