به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "خانه سبز" ساخته مسعود رسام از یکشنبه 22 مهرماه جایگزین سریال "پزشک دهکده" می‌شود. "خانه سبز" در 22 قسمت هر روز ساعت 9 صبح پخش خواهد شد. پس از پایان این مجموعه و یادآوری موضوع آن برای بینندگان، سری جدید این مجموعه با نام "سرزمین سبز" در باکس سریال‌های شبانه پخش خواهد شد.

"سرزمین سبز" کاری از گروه فیلم و سریال شبکه دو سیماست که توسط مسعود رسام و بیژن بیرنگ ساخته شده است. در این سریال رضا (خسرو شکیبایی) و فرید (رامبد جوان) که همسران خود عاطفه و لیلی را از دست داده‌اند با خراب شدن خانه سبز خود را آواره می‌بینند و به نقاط مختلف ایران سر می‌زنند. این مجموعه 9 سال بعد از زمان ساخته شدن پخش می‌شود.