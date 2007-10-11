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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۵:۱۰

"سرزمین فوتبال برزیل" روی آنتن شبکه دو

مستند "سرزمین فوتبال برزیل" که با ساختاری متفاوت به بررسی فوتبال برزیل می‌پردازد، از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "سرزمین فوتبال برزیل" کاری از گروه اجتماعی و ورزش شبکه دو سیماست که با ساختاری نو و متفاوت به بررسی فوتبال برزیل، مسائل فنی آن و زیرساخت‌های فوتبال در مقاطع مختلف سنی در برزیل می‌پردازد.

"سرزمین فوتبال برزیل" سال گذشته رتبه دوم جشنواره‌های بین‌المللی فیلم‌های ورزشی و تلویزیونی را به دست آورد. کسب دیپلم افتخار در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی میلان و همچنین رتبه نخست بخش تلویزیونی پنجمین جشنواره فیلم‌های ورزشی که  تیرماه امسال با نام "قهرمان چمن سبز" برگزار شد دیگر جوایز این فیلم است.

علی مداحی تهیه‌کننده و علی روحانی نویسنده برنامه "سرزمین فوتبال برزیل" است. این مجموعه مستند در 16 قسمت 30 دقیقه‌ای یکشنبه‌ها از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

کد مطلب 566806

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