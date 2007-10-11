"سرزمین فوتبال برزیل" روی آنتن شبکه دو

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "سرزمین فوتبال برزیل" کاری از گروه اجتماعی و ورزش شبکه دو سیماست که با ساختاری نو و متفاوت به بررسی فوتبال برزیل، مسائل فنی آن و زیرساختهای فوتبال در مقاطع مختلف سنی در برزیل میپردازد.
"سرزمین فوتبال برزیل" سال گذشته رتبه دوم جشنوارههای بینالمللی فیلمهای ورزشی و تلویزیونی را به دست آورد. کسب دیپلم افتخار در جشنواره بینالمللی فیلمهای ورزشی میلان و همچنین رتبه نخست بخش تلویزیونی پنجمین جشنواره فیلمهای ورزشی که تیرماه امسال با نام "قهرمان چمن سبز" برگزار شد دیگر جوایز این فیلم است.
علی مداحی تهیهکننده و علی روحانی نویسنده برنامه "سرزمین فوتبال برزیل" است. این مجموعه مستند در 16 قسمت 30 دقیقهای یکشنبهها از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.
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