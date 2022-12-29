سردار سلامی: شهید عجمیان حقیقت اسلام و ایران را حفظ کرد

به گزارش خبرنگار مهر،، سردار حسین سلامی ظهر پنجشنبه در دیدار با خانواده شهید مدافع امنیت سید روح الله عجمیان، این جوان بسیجی را یکی از شهدای برجسته و درخشان کشور دانست و اظهار کرد: سید روح الله افتخار همه ما است، وی و دیگر جوانانی که این روزها به شهادت رسیدند، ادامه دهنده راه شهید همت‌ها و حججی‌ها هستند.

وی آرامش، امنیت، اعتبار، قدرت و استقلال امروز کشور را مرهون خون‌های ریخته شده چنین جوانان و غیورمردانی دانست و مطرح کرد: دشمنان قصد داشتند اقداماتی که در شهرهای ویران شده سوریه، عراق، افغانستان، لبنان، یمن و … انجام دادند را در ایران نیز پیاده سازی کنند؛ همه آنها هم قسم شده بودند که دو حقیقت اسلام و ایران را از این ملت بگیرند.

فرمانده کل سپاه پاسداران عنوان کرد: در این دوران، دشمنان به جنگ با خداوند و رسول او آمده و درصدد بودند دین ما را بگیرند و از جاری شدن اسلام در این مملکت جلوگیری کنند اما شهدایی همچون سید روح الله عجمیان و آرمان علی وردی، به عنوان یاران پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) و اصحاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، وارد میدان شدند و به دفاع از اسلام و مملکت پرداختند.

فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اینکه همه ملت‌ها باید از موجودیت، عزت و امنیت خود دفاع کنند، اظهار کرد: اسلام و ایران همه حیات، زندگی، آرامش و اعتبار ماست که شهید سید روح الله عجمیان، آنها را حفظ کرد و شهادت او، آبی بر آتش فتنه‌ها و آشوب‌ها ریخت و آرامش به این شهر بازگشت. برای اینکه مردم آرامش داشته باشند و بتوانند به خوبی زندگی کنند، شهر باید آرام باشد.

سردار سلامی با بیان اینکه ما به جز آرامش، آسایش، رفاه، پیشرفت، عزت و امنیت ملت بزرگ و سرافراز ایران، آرزوی دیگری در دل نداریم، خاطرنشان کرد: صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، قوت قلب ماست و ایمان ما را در این مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، قوی‌تر می‌کند. این خانواده‌ها پشتوانه‌های محکمی برای همه مدافعان انقلاب و نظام هستند.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۴۰ سال است که جوانان این مرز و بوم توانسته‌اند آرامش و آسایش را در جامعه تثبیت کنند، بیان کرد: پدران و مادران شهدا که صبر پیشه می‌کنند، مورد عنایت الهی قرار می‌گیرند و پروردگار آرامش را بر قلب آنها جاری می‌کند زیرا این خانواده‌ها عزیزترین‌های خود را برای تأمین امنیت و آرامش جامعه و حفظ اسلام، یکپارچگی، استقلال و تمامیت ارضی ایران تقدیم نظام و انقلاب می‌کنند.

سید روح‌الله عجمیان، متولد ۲۰ بهمن سال ۱۳۷۴ در کوهدشت لرستان و از بسیجیان حوزه ۴۱۷ شهدای کمالشهر کرج بود که سابقه عضویت ۱۲ ساله در بسیج را داشت. وی در منطقه خرمدشت کرج در اثر جراحت شدید ناشی از حمله آشوبگران به وی با ضربات چاقو به درجه رفیع شهادت نائل آمد.