عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- منابع خبری از ناپدید شدن یک توریست ژاپنی درجنوب شرق ایران خبر دادند.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین اعلام کرد: هر راه حلی که با طرف اسرائیلی به دست آید؛ به همه پرسی ملت فلسطین گذاشته می شود.

- کمیته امورخارجی مجلس نمایندگان آمریکا با وجود مخالفت بوش و نارضایتی شدید ترکیه، قطعنامه ای را به تصویب رساند که براساس آن کشتار ارامنه در دوره جنگ جهانی اول به عنوان یک نسل کشی شناخته می شود.

- پارلمان اروپا در نشست امروزخود درباره قانون اساسی واحد بحث و تبادل نظرمی کند.

- وزارت امورخارجه آمریکا تصمیم به محدود کردن یا لغو استفاده از شرکتهای امنیتی خصوصی درعراق گرفته است که به معنای لغو تمام قراردادها با شرکت بلک واتراست.

- اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت وحدت ملی فلسطین اعلام کرد: تسلط حماس بر غزه موقت است و به زودی گفتگوهایی با جنبش فتح در یک کشور عربی انجام خواهد شد.

- یک مسئول درجنبش حماس درپی یورش نظامیان رژیم صهیونیستی به بیت لحم دستگیر شد.

- سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا اعلام کرد: نمایندگان 5 کشور دائم عضو شورای امنیت به اضافه آلمان هفته آینده دراروپا دیدارخواهند کرد تا درباره تشدید تحریمها علیه ایران مذاکره کنند.

- دولت مصر خبر امضای توافقنامه نظامی با ناتو را که شامل استقرار نیروهای این سازمان در مرزهای مصر با نوارغزه می شود، تکذیب کرد.

- جنبش حزب الله اظهارات سعد الحریری رئیس فراکسیون اکثریت پارلمان لبنان را که درآمریکا مدعی شد که واشنگتن درجریان جنگ 33 روزه اسرائیل از لبنان دفاع کرد، مورد انتقاد قرارداد و تاکید کرد: چنین سخنانی اهانت به همه لبنانی ها به شمار می آید.