شکست القطر در حضور 90 دقیقه ای کریمی

به گزارش خبرنگار مهر، این تیم در حالیکه علی کریمی را 90 دقیقه در ترکیب اصلی خود داشت مقابل الشمال متحمل شکست شد . در 10 دقیقه ابتدایی این بازی تیم فوتبال الشمال که میزبان بازی بود دو بار توسط ایوان دو (2) و عبدالله حسن (10) به گل رسید و نیمه نخست را با برتری 2 برصفر پشت سر گذاشت. این نیمه در حالی خاتمه یافت که رونالد دی بوئر از تیم الشمال و فهد مسعود از تیم القطر در دقیقه 35 با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شدند.

در نیمه دوم القطر که با میل تهاجمی بیشتر به دنبال جبران شکست بود یک بار دیگر در دقیقه 56 توسط عبدالله المنصوری دروازه اش گشوده شد تا برتری 3 برصفر از آن سفیدپوشان میزبان شود.

حملات پردامنه یاران کریمی برای جبران نتیجه تنها یک بار در دقیقه 60 مثمرثمر شد و سباستین سوریا توانست دروازه میزبان را باز کند تا بازی با برتری 3 بریک تیم الشمال خاتمه یابد.

در دیگر بازی های شب گذشته السد با نتیجه 2 بریک السیلیا قعرنشین را شکست داد. السیلیا در حالی مغلوب السد شد که ابتدا در دقیقه 11 توسط احمد مبارک به گل نخست دست یافته بود، سفیدپوشان السد درادامه با گل دقیقه 17 حسن الهیدوس بازی را مساوی کردند و با گل دقیقه 6+90 جون بول به برتری دست یافتند.

الغرافه نیز شب گذشته با برتری 2 بریک مقابل الخور ضمن کسب پنجمین پیروزی پی در پی جایگاه خود در صدر جدول را استحکام بخشید. گل های مصطفی عبدی (22) و یونس محمود (51) برای شکست الخور کفایت می کرد که تنها یک بار در دقیقه 89 توسط محمد سید عدنان موفق به گلزنی شد.

در پایان دیدارهای هفته پنجم مسابقات فوتبال لیگ قطر جدول رده بندی به شکل زیر درآمد:

1- الغرافه 15 امتیاز

2- السد 10 امتیاز

3- الشمال 9 امتیاز

4- العربی 8 امتیاز

5- الریان 7 امتیاز- تفاضل گل صفر

6- ام صلال 7 امتیاز- تفاضل گل منهای یک

7- القطر 5 امتیاز

8- الوکره 5 امتیاز

9- الخور 4 امتیاز

10- السیلیا بدون امتیاز