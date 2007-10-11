اتحادیه اروپا خواستار خویشتنداری ترکیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یکی از سخنگویان کمیسیون اروپا گفت : نگرانی های دولت ترکیه کاملاً قابل درک بوده و ما کاملاً متوجه آن هستیم .

از سوی دیگر وزارت امورخارجه روسیه نیز بیانیه ای مشابه اتحادیه اروپا منتشر کرده است .

به گفته کارشناسان، حمله ترکیه به شمال عراق از یک سو سبب پیچیدگی بیشتر موقعیت آمریکا درعراق شده و از سوی دیگر کردستان عراق یعنی تنها منطقه امن در این کشور را نیز دچار بحران و ناآرامی می کند.

علاوه بر این مسئله، در صورت حمله ترکیه به شمال عراق، موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به طور کلی از دستور کار این اتحادیه خارج می شود.

"پ.ک.ک"(حزب کارگران کردستان ترکیه) در روزهای اخیر فعالیتهای تروریستی خود را در ترکیه افزایش داده که بر اثر آن، تنها در سه روز گذشته 15 نظامی ترک کشته شدند.



پ.ک.ک از دهه 1980 اقدامات جدایی طلبانه خود را درمناطق کرد نشین ترکیه که بیش از 30 هزار خانوار دارد، آغاز کرده و در این مدت با استفاده از بمب گذاری و دیگر اقدامات تروریستی، مشکلاتی را برای آنکارا به وجود آورده است.

به گفته مقامهای ترک، هم اکنون سه هزار و 500 نفر از جنگجویان پ.ک.ک در کوهستانهای شمال عراق زندگی می کنند که با استفاده از تاکتیک "ضربه و فرار" به داخل ترکیه آمده و بعد از انجام عملیاتهای تروریستی خود، مجددا به عراق باز می گردند.

مقامهای ترک معتقدند که آمریکا درامرتجهیز این شورشیان جدایی طلب دخالت دارد، اما کاخ سفید همواره این مسئله را تکذیب کرده است.