  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۱۲

تاکید اشتاین مایر بر حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران

تاکید اشتاین مایر بر حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران

وزیر امور خارجه آلمان بار دیگر بر ضرورت حل موضوع هسته ای ایران از راه های مسالمت آمیز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آلمان ،" فرانک - والتر اشتاین مایر " در حاشیه شرکت در مراسم افطاری شب گذشته که به دعوت اتحادیه عرب در محل سفارت مصر در آلمان برگزار شد؛ خاطر نشان کرد : همه علاقه مندیم که موضوع هسته ای ایران از راه دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل شود .

وزیر امورخارجه آلمان مدعی شد: ایران دو راه دارد؛ یا باید بنا به درخواست جامعه بین المللی به ابهامات موجود پاسخ داده و آنها را برطرف کند یا باید همچنان در مسیر انزوا گام بردارد .

اشتاین مایر ابراز امیدواری کرد که به زعم وی، ایران پیام گروه 1+5 مبنی بر مشارکت هر چه بیشتر با جامعه بین المللی و آژانس انرژی اتمی را دریافت کرده باشد .

 کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند و در این راه از نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت و آژانس برای دستیابی به اهداف خاص خود سوء استفاده می کنند و از واژه فریبنده جامعه بین المللی برای توجیه فشارهای ظالمانه و تحرکات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران بهره می برند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنهاست و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.

کد مطلب 566829

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها