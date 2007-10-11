تاکید اشتاین مایر بر حل صلح آمیز موضوع هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آلمان ،" فرانک - والتر اشتاین مایر " در حاشیه شرکت در مراسم افطاری شب گذشته که به دعوت اتحادیه عرب در محل سفارت مصر در آلمان برگزار شد؛ خاطر نشان کرد : همه علاقه مندیم که موضوع هسته ای ایران از راه دوستانه و مسالمت آمیز حل و فصل شود .

وزیر امورخارجه آلمان مدعی شد: ایران دو راه دارد؛ یا باید بنا به درخواست جامعه بین المللی به ابهامات موجود پاسخ داده و آنها را برطرف کند یا باید همچنان در مسیر انزوا گام بردارد .

اشتاین مایر ابراز امیدواری کرد که به زعم وی، ایران پیام گروه 1+5 مبنی بر مشارکت هر چه بیشتر با جامعه بین المللی و آژانس انرژی اتمی را دریافت کرده باشد .

کشورهای غربی و در راس آن آمریکا، انگلیس و فرانسه با وجود تاکید آژانس بین المللی انرژی اتمی بر عدم انحراف در برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران از مسیر صلح آمیز و پایبندی کشورمان به تمام مقررات و قوانین بین المللی در زمینه استفاده از انرژی هسته ای و با وجود توافق اخیر ایران و آژانس درباره حل مسائل باقی مانده،همچنان به اقدامات تنش آفرین خود ادامه می دهند و در این راه از نهادهای بین المللی مانند شورای امنیت و آژانس برای دستیابی به اهداف خاص خود سوء استفاده می کنند و از واژه فریبنده جامعه بین المللی برای توجیه فشارهای ظالمانه و تحرکات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران بهره می برند تا نشان دهند تنها چیزی که برای آنها اهمیت دارد، منصرف شدن ملت ودولت ایران ازحقوق مسلم هسته ای آنهاست و آنها هیچ ارزشی برای جایگاه آژانس در حل مسالمت آمیز موضوع هسته ای تهران قائل نیستند.