خبر استقرار نیروهای ناتو در مرز مصر و نوارغزه تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، یک منبع دیپلماتیک مصری روزگذشته، با تکذیب این موضوع که هدف از امضای توافقنامه همکاری بین مصر و ناتو، اجازه یافتن نیروهای ناتو برای استقرار در مرز مشترک مصر با نوار غزه است، گفت: این توافقنامه برنامه ای برای تقویت روابط سیاسی و نظامی بین قاهره و ناتو است.

این درحالی است که کارشناسان مصری براین باورند که اززمان پایان جنگ سرد، ناتو درصدد تقویت حضورش در خاورمیانه بوده است.

روزنامه یدیعوت آحارونت درباره توافق همکاری مصر و ناتو نوشته بود : این توافقنامه به ناتو اجازه می دهد تا نیروهای خود را در مرز مصر با نوارغزه مستقر کند.

درعین حال سخنگوی ناتو نیز روزگذشته دربروکسل اعلام کرد: گزارشهای منتشره در رسانه های گروهی مبنی براینکه توافقنامه همکاری بین مصر و ناتو به این سازمان اجازه استقرار نیروهایش را در مرزمصر با نوارغزه می دهد، نادرست است.

ازسوی دیگر سفارت مصردر بروکسل نیز با تایید امضای توافقنامه تاکید کرد: توافقنامه ای بین مصر و ناتو روزسه شنبه(17 مهر) به امضا رسید، اما رسانه های گروهی اقدام به تحریف این خبر نمودند.