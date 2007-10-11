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۱۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۰:۳۵

خبر استقرار نیروهای ناتو در مرز مصر و نوارغزه تکذیب شد

دولت مصر و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) این موضوع را که بر اساس توافقنامه امضا شده میان طرفین، نیروهای ناتو می توانند در مرز مصر و نوار غزه مستقر شوند، تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، یک منبع دیپلماتیک مصری روزگذشته، با تکذیب این موضوع که هدف از امضای توافقنامه همکاری بین مصر و ناتو، اجازه یافتن نیروهای ناتو برای استقرار در مرز مشترک مصر با نوار غزه است، گفت: این توافقنامه برنامه ای برای تقویت روابط سیاسی و نظامی بین قاهره و ناتو است.

این درحالی است که کارشناسان مصری براین باورند که اززمان پایان جنگ سرد، ناتو درصدد تقویت حضورش در خاورمیانه بوده  است.

روزنامه یدیعوت آحارونت درباره توافق همکاری مصر و ناتو نوشته بود : این توافقنامه به ناتو اجازه می دهد تا نیروهای خود را در مرز مصر با نوارغزه مستقر کند.

درعین حال سخنگوی ناتو نیز روزگذشته دربروکسل اعلام کرد: گزارشهای منتشره در رسانه های گروهی مبنی براینکه توافقنامه همکاری بین مصر و ناتو به این سازمان اجازه استقرار نیروهایش را در مرزمصر با نوارغزه می دهد، نادرست است.

ازسوی دیگر سفارت مصردر بروکسل نیز با تایید امضای توافقنامه تاکید کرد: توافقنامه ای بین مصر و ناتو روزسه شنبه(17 مهر) به امضا رسید، اما رسانه های گروهی اقدام به تحریف این خبر نمودند.

کد مطلب 566830

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